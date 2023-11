Sony, Noyabr ayında PlayStation Plus üçün Maraqlı Qrupunu təqdim edir

Sony yenicə noyabr ayı üçün PlayStation Plus Premium və Əlavə Oyun Kataloqu üçün öz oyunlarını açıqladı. Yeni buraxılışlar və klassik başlıqların qarışığı ilə abunəçilər zövq alırlar. Qrupun ən diqqət çəkən məqamı, 21 Noyabrda xidmətə çıxacaq olan çox bəyənilən RPG, Dragon's Dogma: Dark Arisen-dir.

Capcom tərəfindən hazırlanmış Dragon's Dogma ilk olaraq 2012-ci ildə PS3 və Xbox 360 üçün buraxıldı. Daha sonra 4-ci ildə PS2017 və Xbox One üçün Dark Arisen təkmilləşdirilmiş nəşrini aldı. Oyunda oyunçuların cəlbedici bir hekayə xətti var. Əjdahanı məğlub etmək və onun xəbər verdiyi apokalipsisin qarşısını almaq üçün axtarışa çıxan güclü bir qəhrəman olan Arisen rolu. Cazibədar irfan, cəlbedici döyüş mexanikası və innovativ Pawn yoldaş sistemi ilə Dragon's Dogma illər ərzində xüsusi bir fanat bazası qazandı.

Dragon's Dogma: Dark Arisen ilə yanaşı, Noyabr sırasına müxtəlif başlıqlar daxildir. İlk gündən etibarən mövcud olan PS5 Teardown portundan Grandia və PaRappa the Rapper 2 kimi klassiklərə qədər hər kəs üçün bir şey var. RPG həvəskarları xüsusilə Eiyuden Chronicle: Rising və Nobunaga's Ambition: Taishi ilə ləzzət alırlar.

Bu yeni oyunların gəlişi maraqlı xəbər olsa da, bəzi oyunların 21 noyabrda PlayStation Plus Oyun Kataloqundan çıxacağını qeyd etmək lazımdır. Azarkeşlər o vaxta qədər Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition və kimi oyunlardan həzz alacaqlar. Portiadakı vaxtım.

PlayStation Plus abunəçiləri həzz alacaqları təsirli oyunlar sırası ilə noyabr ayında fəaliyyətlə dolu bir ayı səbirsizliklə gözləyə bilərlər. İstər RPG həvəskarısınız, istərsə də digər janrlara üstünlük verin, sizi əyləndirmək üçün çox şey var. Bu maraqlı yeni başlıqlar əlçatan olanda 21 noyabr üçün təqvimlərinizi qeyd etməyi unutmayın.

Tez-tez soruşulan suallar

1. Yeni oyunlar PlayStation Plus Premium və Extra Game Kataloquna nə vaxt əlavə olunacaq?

Yeni oyunların noyabrın 21-də əlavə edilməsi planlaşdırılır.

2. Dragon's Dogma: Dark Arisen oynamağa dəyərmi?

Mütləq! Dragon's Dogma: Dark Arisen, maraqlı hekayə xətti, xoş döyüş mexanikası və unikal yoldaş sistemi ilə qiymətləndirilməmiş bir kult-klassik RPG hesab olunur. Mütləq yoxlamağa dəyər.

3. Noyabr ayında PlayStation Plus Oyun Kataloqundan hansı oyunlar çıxır?

Noyabrın 21-də kataloqdan çıxan oyunlara Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition və My Time at Portia və başqaları daxildir.