Yeni treyler Pokémon Scarlet və Violet genişlənməsinə maraqlı əlavələri ortaya qoyur

Pokémon Scarlet və Violet-in çox gözlənilən genişlənməsi üçün "The Hidden Treasures of Area: The Indigo Disk" adlı treyler 14-cü il dekabrın 2023-nə planlaşdırılan təqdimatdan əvvəl bu gün yayımlandı. Pərəstişkarların təqdimatı haqqında artıq bildiyi halda. yeni əfsanəvi Pokémon Terapagos, treyler oyuna daha da maraqlı əlavələri nümayiş etdirdi.

Oyunçular üçün gözlənilən sürprizlər arasında pərəstişkarların sevimli əfsanəvi Pokemonunun görünüşü var. Treyler Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo və Lunala'nın hamısının Pokémon Scarlet və Violet'ə yollanacağını ortaya qoydu. Bu o deməkdir ki, oyunçular bu sevimli əfsanəvi canlıları tutmaq və öyrətmək şansı əldə edəcəklər.

Bu ikonik əfsanələrə əlavə olaraq, bir çox başqa əfsanəvi Pokemonun da oyuna qayıdacağı təsdiqləndi. Buraya orijinal əfsanəvi quşlar, həmçinin Entei, Suicine və Raikou daxildir. Oyunçular oyunun yeni sahəsi olan Blueberry Akademiyasında tapşırıqları yerinə yetirərək bu əfsanəvi Pokemonla qarşılaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

Oyunçular nəinki bu güclü canlıları tutmaq şansına sahib olacaqlar, həm də Snacksworth adlı yeni personajın bilik və hekayələrindən faydalanacaqlar. Terariumda Blueberry Tapşırıqlarını (BBQ) tamamlayaraq, təlimçilər müəyyən əfsanəvi Pokémonla qarşılaşmaq üçün istifadə oluna bilən Snacksworth-dan qəlyanaltılar qazana bilərlər. Snacksworth həmçinin bu Pokémon haqqında geniş biliklərini bölüşəcək və qəhrəmanlıq nağılları ilə təlimçiləri əyləndirəcək.

Genişlənmədə təqdim edilən digər maraqlı xüsusiyyət Sinxron rejimidir. Bu yeni oyun mexanikası oyunçulara dünyanı sevimli Pokémonun gözü ilə görməyə imkan verir. Synchro Machine-dən istifadə edərək, oyunçular sevimli Pokémon roluna qərq edərək oyunu unikal perspektivdən təcrübə edə bilərlər.

Bundan əlavə, genişləndirmə bütün əvvəlki başlanğıc Pokemonu geri gətirəcək, oyunçulara əvvəlki nəsillərdən sevimli başlanğıclarını seçmək və öyrətmək imkanı verəcəkdir.

Bu həyəcanlandıran yeniləmələr və əlavələrlə Pokémon Scarlet və Violet-in genişlənməsi bütün dünyada təlimçilər üçün təkmil və immersiv oyun təcrübəsi təklif etməyi vəd edir. Azarkeşlər bu yeni macəraya dalmaq üçün oyunun buraxılışını səbirsizliklə gözləyirlər.

