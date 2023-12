Pokémon Scarlet və Violet: Təlimçiləri Əfsanəvi Səyahət Gözləyir

Çox gözlənilən genişlənmədə Pokémon təlimçilərini yeni macəra gözləyir, The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk. 14 dekabr 2023-cü il tarixində satışa çıxarılacaq, pərəstişkarların sevimli əfsanəvi Pokémon-un maraqlı yeni xüsusiyyətlərini və görünüşlərini nümayiş etdirən yeni treyler təqdim edildi.

Yeni əfsanəvi Pokémon Terapagos artıq təqdim edilsə də, treyler təlimçilərin bəzi sevimli əfsanəvilərin qayıtmasını gözləyə biləcəyini göstərir. Onların arasında Pokémon Scarlet və Violet-in həyəcanını artıran Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo və Lunala var.

Ancaq bu, hamısı deyil – treyler orijinal əfsanəvi quşlar və Entei, Suicine və Raikou kimi digər görkəmli əfsanələr də daxil olmaqla daha çox əfsanəvi canlıların qayıdışına işarə edir. Bu güclü canlılarla qarşılaşmanın və onlarla mübarizə aparmağın cazibəsi, şübhəsiz ki, məşqçiləri valeh edəcək.

Genişlənməyə maraqlı bir əlavə, əsas hekayəni tamamladıqdan sonra qarşılaşa biləcək Snacksworth adlı bir personajın təqdimatıdır. Təlimçilər Snacksworth-dan qəlyanaltılar qazanaraq Terariumda Blueberry Quests (BBQ) ilə məşğul ola bilərlər. Bu qəlyanaltılar təlimçilərə Paldea bölgəsində seriya boyunca müəyyən əfsanəvi Pokemonla qarşılaşmaq imkanı verəcək. Snacksworth həm də geniş biliklərini və öz qəhrəmanlıq görüşlərini bu Pokémon ilə bölüşərək ümumi təcrübəyə dərinlik qatacaq.

Bundan əlavə, Sinxro rejimi adlı yeni funksiya oyunçulara dünyanı sevimli Pokemonun gözü ilə görməyə imkan verir. Oyunda irəliləyişlə təlimçilər Sinxro Maşınına giriş əldə edəcək və onlara sevimli Pokémon kimi oynamağa imkan verəcək.

Bundan əlavə, bütün əvvəlki başlanğıc Pokémon Pokémon Scarlet və Violet-də əldə ediləcək, bu da təlimçilərin sevimlilərindən ibarət komanda yarada bilməsini təmin edəcəkdir.

Təlimçilər genişləndirmənin buraxılmasını gözlədikcə, həyəcan artmağa davam edir. Pokémon Scarlet və Violet unikal oyun təcrübəsi ilə dolu əfsanəvi səyahət və əfsanəvi Pokémonla əvvəllər heç vaxt olmadığı kimi tanış olmaq və döyüşmək şansı vəd edir. Bu qeyri-adi macəraya başlamağa və son Pokémon məşqçisi olmağa hazır olun.

