Pokémon Scarlet və Violet: Gizli Xəzinələrin Genişlənməsində Əfsanəvi Pokemon Qayıdı

Pokémon Scarlet və Violet-in qarşıdan gələn genişlənməsi, 14 dekabr 2023-cü ildə satışa çıxarılacaq The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk üçün yeni treyler yayımlandı. Yeni əfsanəvi Pokémon Terapagos haqqında artıq məlumatımız olsa da, o, idi. pərəstişkarlarının sevimli əfsanələrinin də çıxış edəcəyini açıqladı. Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo və Lunala macəraya qoşulurlar.

Bu əfsanəvi canlılar nəinki geri dönəcək, həm də Pokémon seriyasından bir çox başqaları da geri qayıdacaqlar. Təlimçilər orijinal əfsanəvi quşlarla, həmçinin Entei, Suicune və Raikou ilə qarşılaşmaq imkanı əldə edəcəklər. Bunun üçün onlar “The Hidden Treasures of Area Zero Part 2: The Indigo Disk”in əsas hekayəsini tamamlamalı və Blueberry Akademiyasında Snacksworth adlı personajla görüşməlidirlər.

Təlimçilər Terariumda Blueberry Quests-də (BBQ) iştirak edə və Snacksworth-dan qəlyanaltılar qazana bilərlər. Bu qəlyanaltılar onlara Paldea bölgəsində seriyadan müəyyən əfsanəvi Pokemonla qarşılaşmağa imkan verəcək. Snacksworth, həmçinin bu Pokémon və regale təlimçiləri haqqında geniş biliklərini onlarla öz qəhrəmanlıq görüşləri ilə bölüşəcək.

Əfsanəvi Pokémonun qaytarılmasından əlavə, Pokémon Scarlet və Violet maraqlı yeni Sinxro rejimi təqdim edəcək. Macərada kifayət qədər irəliləmiş oyunçular dünyaya sevimli Pokémonun gözü ilə baxmaq üçün Sinxron Maşından istifadə edə biləcəklər.

Və bu hamısı deyil! Bütün əvvəlki başlanğıc Pokémonları Pokémon Scarlet və Violet-də də əldə etmək mümkün olacaq və təlimçilər üçün daha çox seçim və müxtəliflik əlavə olunacaq.

Pokémon Scarlet və Violet cəsarətli yeni ideyalar təqdim etsə də, IGN-in rəyi genişlənməni 6/10 qiymətləndirir. İcmalda qeyd edilir ki, konsepsiyalar fantastik olsa da, oyunun icrasında yarımçıq və ya çatışmazlıq hiss edən bəzi cəhətlər var.

Əfsanəvi Pokémonla qarşılaşmaqdan və Pokémon Scarlet və Violet-in genişlənmiş dünyasını araşdırmaqdan həyəcanlanırsınız? “The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk”in təqdimatına az qalıb, ona görə də sevimli Pokémonunuzla yeni macəraya başlamağa hazır olun!