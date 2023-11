Pokémon GO-da Müəllif Hüquqlarını Anlamaq

By

Niantic, Inc. tərəfindən hazırlanmış Pokémon GO, dünyanı fırtına ilə ələ keçirən vəhşicəsinə məşhur artırılmış reallıq oyunudur. Təlimçilər Pokémon-tutma macəralarına başladıqda, müəllif hüququ anlayışını və onun oyunla necə əlaqəli olduğunu başa düşmək vacibdir.

Müəlliflik hüququ ədəbi, bədii, musiqi və dramatik əsərlər kimi orijinal əsərlərin yaradıcılarına verilən hüquqi müdafiəyə aiddir. Pokémon GO vəziyyətində, oyunun özü, Pokémon personajları və onlarla əlaqəli şəkillər və adlar The Pokémon Company, Niantic, Inc. və Nintendo-ya məxsus müəllif hüquqları ilə qorunan materiallardır.

Müəllif hüquqları sahiblərinin bu müəllif hüquqları ilə qorunan materialları çoxaltmaq, yaymaq və nümayiş etdirmək üçün müstəsna hüquqlara malik olduğunu qəbul etmək vacibdir. Pokémon GO şəkillərinin surətinin çıxarılması və yayılması və ya törəmə əsərlərin yaradılması kimi müəllif hüququ ilə qorunan məzmundan icazəsiz istifadə bu hüquqları poza bilər.

Bir oyunçu kimi müəllif hüququ qanunlarına hörmət etmək və müəllif hüquqları sahiblərinin hüquqlarını poza biləcək hər hansı hərəkətlərdən qaçmaq vacibdir. Bu, müəllif hüququ ilə qorunan Pokémon GO məzmunundan kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməkdən və ya icazəsiz çoxaldıb paylaşmaqdan çəkinmək deməkdir.

Digər tərəfdən, təhsil məqsədləri üçün istifadəyə ümumiyyətlə müəllif hüquqları qanunu ilə icazə verilir. Bu, öyrənmə, araşdırma, şərh və ya tənqid üçün müəllif hüququ ilə qorunan materialdan istifadəni nəzərdə tutur. Pokémon GO vəziyyətində, Pokémon GO Hub kimi vebsaytlar mənfəət məqsədi daşımadığı və müəllif hüquqları sahiblərinin hüquqlarını pozmadığı müddətcə ticarət nişanlı şəkillər və adlardan təhsil məqsədləri üçün istifadə edə bilər.

Ümumiyyətlə, Pokémon GO-da müəllif hüquqlarını başa düşmək hər bir məşqçi üçün çox vacibdir. Müəllif hüquqları sahiblərinin hüquqlarına hörmət etməklə biz oyundan həzz almağa davam edə, eyni zamanda yaradıcıların əqli mülkiyyətinin qorunmasını təmin edə bilərik.

FAQ:

S: YouTube videolarım üçün Pokémon GO şəkillərindən istifadə edə bilərəmmi?

Cavab: YouTube videolarında Pokémon GO şəkillərindən istifadə müəllif hüquqları sahiblərindən açıq icazə almadığınız halda müəllif hüququnu poza bilər. Müvafiq icazə axtarmaq və ya öz oyundaxili görüntülərinizi çəkmək kimi alternativ vasitələrdən istifadə etmək məsləhətdir.

S: Pokémon GO simvollarından ibarət fanart və ya məhsul yarada bilərəm?

Cavab: Pokémon GO simvollarının yer aldığı fanat sənəti və ya məhsul kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunarsa, müəllif hüquqlarını poza bilər. Bununla belə, şəxsi zövq və ya digər pərəstişkarları ilə paylaşma kimi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün fan-art yaratmaq və paylaşmaq ümumiyyətlə məqbul istifadəyə aiddir. Hər hansı bir kommersiya təşəbbüsünü nəzərdən keçirərkən müəllif hüququ qanunları və təlimatlarına müraciət etməyinizə əmin olun.

S: Müəllif hüququ ilə qorunan Pokémon GO məzmunundan icazəsiz istifadə etsəm nə baş verir?

Cavab: Müəllif hüququ ilə qorunan Pokémon GO məzmunundan icazəsiz istifadə hüquqi nəticələrə, o cümlədən dayandırma və imtina bildirişləri, pozan məzmunun silinməsi və potensial məhkəmə iddialarına səbəb ola bilər. Hüquqi problemlərin qarşısını almaq üçün müvafiq icazə axtarmaq və ya ictimai domendə olan məzmundan istifadə etmək həmişə yaxşıdır.