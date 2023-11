Noyabr ayı üçün inqilabi PlayStation Oyun Kataloqu

By

Noyabr ayının PlayStation Oyun Kataloqu avtomobil qarışıqlığı, xaos, fantastik macəra və s. ilə dolu maraqlı oyun təcrübəsi təklif edir. Bu ayın seçiminə Teardown, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle: Rising, Nobunaga's Ambition: Taishi, Alternate Jake Hunter: Daedalus of Awakeningus daxildir. Golden Jazz, River City Melee Mach!!, Grandia və Jet Moto.

Yalnız PlayStation Plus Extra və Premium üzvləri üçün təqdim olunan “Teardown” adrenalinlə dolu dağıdıcı soyğun macərası mərkəzi mərhələni tutur. Tamamilə məhv edilə bilən və interaktiv mühitdə yaradıcı problemlərin həlli, kobud güc və ətrafınızdakı hər şeydən istifadə edərək mükəmməl soyğunu planlaşdırın. Partlayıcı maddələr və ya nəqliyyat vasitələri ilə divarları sökərək qısa yollar yaradın, obyektləri yığın, konstruksiyalar tikin və üzən obyektləri öz xeyrinizə istifadə edin. Ancaq tutulmamaq üçün diqqətli olun!

Dragon's Dogma: Dark Arisen, heyranedici döyüşü Gransys-in geniş açıq dünyasını araşdırmaq azadlığı ilə birləşdirən, tənqidçilər tərəfindən bəyənilən aksiyon-RPG-dir. Doqquz fərqli peşədən birini seçin və Piyonlar kimi tanınan AI yoldaşları ilə öz macəranıza başlayın. Əfsanəvi canavarları ələ keçirmək və ya yaxından və şəxsi hücumlar üçün onlara qalxmaq üçün dağıdıcı bacarıq və sehrlərdən istifadə edin. Dragon's Dogma-nın bu son versiyasına əvvəllər buraxılmış bütün ödənişli DLC daxildir.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, PlayStation-a gərgin 2-ə 2 komanda döyüş hərəkəti gətirir. Məşhur arcade oyununun bu ev konsolu portunda müxtəlif Gundam adlarından mobil kostyumlara nəzarət edin. 180 arcade adından 36-dən çox kostyum kimi oynayın, iki əvvəllər görülməmiş kostyum əlavə edin.

Dead Island: Riptide Definitive Edition bir ömür boyu Zombi Apocalypse təcrübəsini təqdim edir. Əvvəllər buraxılmış bütün DLC ilə tamamlanan birinci şəxs macərasının bu remastered versiyasına qərq olun. Tropik Banoi adasındakı epik zombi epidemiyasından sağ çıxın, visseral kavgalı döyüşlərdən istifadə edin və əsl hekayəyə əsaslanan 4-oyunçu kooperasiyası ilə məşğul olun.

Superliminal oyunçuları qutudan kənarda düşünərək və gözlənilməzləri gözləyərək qeyri-mümkün bulmacaları həll etməyə çağırır. Perspektiv və optik illüziyalara əsaslanan bu birinci şəxs tapmaca oyunu, itaətkar bir dünya, maraqlı hekayə və həqiqətən qəribə elementləri təqdim edir.

Eiyuden Chronicle: Rising, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ilə eyni dünyada qurulmuş hərəkətli bir RPG oyunudur. Zəlzələdən sonra mübarizə aparan şəhərin yenidən qurulmasına kömək edərkən sürətli döyüş və şəhəri təkmilləşdirən mexanika təcrübəsini əldə edin. Macəraçılar və yerli sakinlər arasında mübahisələri həll edin və oyunun müxtəlif personajları ilə bağlarınızı dərinləşdirin.

Nobunaga's Ambition: Taishi, Koei Tecmo tərəfindən strategiya adı, oyunçulara Daimyo olmağa və bir klanı idarə etməyə imkan verir. Bu tarixi simulyasiya oyununda böyüklüyü hədəfləyərkən mülki idarəetmə, diplomatiya və hərbi güc vasitəsilə ölkənizi təkmilləşdirin.

Alternativ Jake Hunter: Daedalus Qızıl Cazın Oyanışı Nyu-Yorkda çəkilmiş cinayət triller vizual romanıdır. Bu həyəcanverici qətl sirrində sirləri həll edin, şübhəliləri dindirin və baş qəhrəmanın babasının ölümünün arxasındakı həqiqəti üzə çıxarın.

River City Melee Mach!! geri gətirir 'Döyüş!' 80-ci illərin sonlarında uğuru ilə tanınan Renegade/River City seriyasının bir hissəsi. 30 komanda, 180 simvol və 250-dən çox fərqli xüsusi hərəkətlə bu gücləndirilmiş versiya dörd oyunçuya eyni vaxtda yarışmağa imkan verir. Sadə idarəetmələr dostların və ailənin qoşulmasını asanlaşdırır və ya onlayn olaraq dünyanın hər yerindən oyunçulara meydan oxuya bilərsiniz.

Klassik PS1 RPG oyunu Grandia, təməlqoyma strateji döyüş sistemi ilə geri qayıdır. Gənc macəraçı Castin kimi epik səyahətə çıxın və itirilmiş sivilizasiyanın sirlərini açın. Yuxarı göstərmə, geri çəkmə, sürətli saxlama və fərdi video filtrləri ilə təkmilləşdirilmiş Grandia-nın bu versiyası daha da təsirli təcrübə təklif edir.

Jet Moto, yeni nəsil motokros PS1 yarışçısı, həyəcan axtaranlar üçün 10 gərgin trek təqdim edir. Çənə atma hərəkətləri edə bilən vəhşi hava velosipedini idarə edin və müxtəlif ərazilərdə 20 atlıya qarşı yarışın. Bu yüksək oktanlı yarış təcrübəsində quruda, dənizdə, buzda və qarda böyük havanı tutun.

Belə müxtəlif və həyəcanverici bir sıra ilə, noyabr ayının PlayStation Oyun Kataloqu hər oyunçu üçün nəsə təklif edir. İstər oğurluq macəralarına, RPG-lərə, tapmacalara, istərsə də sürətli hərəkətlərə meylli olmağınızdan asılı olmayaraq, zövqünüzə uyğun bir başlıq var. PlayStation konsolunuzda bir ay immersiv oyun təcrübəsinə hazır olun.

FAQ

1. PlayStation Plus Extra və ya Premium üzvü deyiləmsə, Teardown oynaya bilərəmmi?

Xeyr, Teardown yalnız PlayStation Plus Extra və Premium üzvləri üçün əlçatandır.

2. Bütün DLC-lər Dragon's Dogma: Dark Arisen-ə daxildirmi?

Bəli, əvvəllər buraxılmış bütün ödənişli DLC-lər Dragon's Dogma: Dark Arisen oyununa daxil edilib və onu oyunun son versiyası edir.

3. Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On-da neçə kostyum oynaya bilər?

Arkada versiyasında 180 addan 36-dən çox kostyum Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On-da oynanıla bilər, həmçinin daha əvvəl arcade versiyasında heç vaxt görülməmiş iki əlavə kostyum.

4. Dead Island: Riptide Definitive Edition oyununu co-op rejimində oynaya bilərəmmi?

Bəli, Dead Island: Riptide Definitive Edition həyəcanlandıran multiplayer təcrübəsi üçün əsl hekayəyə əsaslanan 4 oyunçulu əməkdaşlıq təklif edir.

5. Superliminalı unikal edən nədir?

Superliminal, perspektiv və optik illüziyalara əsaslanan qeyri-mümkün bulmacalarla oyunçulara meydan oxuyan birinci şəxs tapmaca oyunudur. Bu, itaətkar bir dünya, maraqlı hekayə və şərti gözləntilərə zidd olan elementləri ehtiva edir.