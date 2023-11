Nəticələrə və işdən çıxarılmalara yeni diqqət: Digital Bros Group-un strategiyası video oyun bazarının dəyişməsinə cavab olaraq dəyişir

Control: Ultimate Edition və Death Stranding PC kimi adlarla tanınan məşhur 505 Games nəşriyyatının sahibi Digital Bros Group strategiyasında əhəmiyyətli dəyişiklik həyata keçirir. Şirkət qlobal işçi qüvvəsinin 30%-ni ixtisar etməyi və qurulmuş oyunların davamı və yeni versiyalarının hazırlanmasına üstünlük verməyi planlaşdırdığını açıqladı. Bu qərar, Digital Bros-un daha seçici və tanış Əqli Mülkiyyətlərə (İP) meylli olduğuna inandığı video oyun bazarının inkişaf edən üstünlüklərinə cavab olaraq verilir.

Rəsmi press-relizdə Digital Bros, istehlakçıların getdikcə yaxşı qurulmuş oyunlara meyl etdiyini və uzun müddət bu başlıqlarla məşğul olmağı seçdiyini izah etdi. İstehlakçı davranışındakı bu dəyişiklik şirkəti sənayedə rəqabətədavamlı qalmaq üçün öz yanaşmasını uyğunlaşdırmağa gətirib çıxardı. Nəticələrə və mövcud uğurlu İP-lərə diqqət yetirərək, Digital Bros dəyişən bazar dinamikasını həll etməyi və sübut edilmiş cəlbedici layihələrə resurslar ayırmağı hədəfləyir.

Şirkətlərin daha aşağı risk hesab etdiklərinə görə davam və remeyklərə üstünlük verməsi qeyri-adi olmasa da, bu strategiyanın 505 Games sahibindən dəyişməsini görmək təəccüblüdür. 505 Games, digərləri arasında Ghostrunner, Brothers: A Tale of Two Sons, Bloodstained: Ritual of the Night və Abzu da daxil olmaqla müxtəlif oyunların nəşri ilə məşhurlaşıb. Bu başlıqlar yenilikləri və orijinallığı ilə tanınır, bu da yeni strategiyada mövcud olan qurulmuş françayzinqlərə vurğu ilə ziddiyyət təşkil edir.

İşdən çıxarmaların həyata keçirilməsi qərarı Digital Bros-un işçi qüvvəsini yenidən işlənmiş diqqət mərkəzinə uyğunlaşdırmaq səyindən irəli gəlir. Əməliyyatları sadələşdirmək və işçi heyətini ixtisar etməklə, şirkət resursları daha səmərəli şəkildə bölüşdürmək və gələcək uğurları üçün mövqe tutmaq məqsədi daşıyır. Bununla belə, 505 Games-ə təsiri qeyri-müəyyən olaraq qalır, çünki Digital Bros, işdən çıxarılmaların törəmə şirkətinə necə təsir edəcəyi ilə bağlı konkret təfərrüatlar təqdim etməyib.

Strateji dəyişikliyə baxmayaraq, Digital Bros yeni layihələrdən tamamilə imtina edilmədiyini vurğuladı. Şirkət müxtəlif portfeli saxlamaq üçün davam filmləri və daha böyük büdcə istehsalı arasında tarazlığın yaradılmasının vacibliyini dərk edir.

Ümumiyyətlə, video oyun sənayesinin mənzərəsi inkişaf etməyə davam edir, oyunçular tanış franchiselərə üstünlük verirlər. Digital Bros-un davam filmlərinə üstünlük vermək və işçi qüvvəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini ixtisar etmək qərarı şirkətin uzunmüddətli uğura can atarkən bu dəyişən bazar dinamikasına uyğunlaşma öhdəliyini əks etdirir.

