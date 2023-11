Oppo-nun ColorOS 14-ü təqdim edirik: Maraqlı Xüsusiyyətləri olan Təravətləndirici Yeniləmə

By

Oppo bu yaxınlarda çox gözlənilən ColorOS 14-ün qlobal beta versiyasını təqdim etdi. Bu son yeniləmə Oppo istifadəçilərinin zövq alması üçün bir sıra innovativ xüsusiyyətlər və təkmilləşdirmələr gətirir. Stabil versiyanın noyabrın ortalarında gəlməsi nəzərdə tutulsa da, Oppo Find N2 Flip istifadəçiləri stabil buraxılışdan ilk istifadə edənlər arasında olacaqlar. ColorOS həvəskarlarını gözləyən əlamətdar təkmilləşdirmələri araşdıraq.

Yenilənmiş Trinity Mühərriki: Optimal Performansı üzə çıxarır

ColorOS 14-də diqqət çəkən təkmilləşdirmələrdən biri təkmilləşdirilmiş Trinity Engine-dir. Bu güclü mühərrik proqram və fayl məlumatlarını sıxışdıran və 20 GB-a qədər cihaz yaddaşına qənaət edən ROM Vitalization təqdim edir. Bundan əlavə, RAM Vitalizasiyası arxa planda tətbiqlərin idarə edilməsinin səmərəliliyini artırır və qüsursuz çoxşaxəli təcrübələri təmin edir. Üçüncü komponent, CPU Vitalization, çipsetin performansını və enerji istehlakını optimallaşdırır və daha balanslı və səmərəli istifadəçi təcrübəsinə səbəb olur.

Uzun Batareya Ömrü üçün Ağıllı Doldurma

AI alqoritmi ilə idarə olunan Smart Charging sistemi ilə ColorOS 14 istifadəçilərə batareyanın ömrünü qorumaq üçün daha ağıllı bir yol təklif edir. Bu təməlqoyma texnologiyası telefonun istifadəsinə və fəaliyyətinə əsasən şarj cərəyanını dinamik şəkildə tənzimləyir və nəticədə batareyanın aşınmasını azaldır. İndi istifadəçilər telefon istifadəsindən ödün vermədən daha uzun batareya ömründən həzz ala bilərlər.

Picture Keeper ilə Təkmilləşdirilmiş Məxfilik

ColorOS 14 istifadəçilərə öz həssas foto və videoları üzərində daha çox nəzarəti təmin edən əlamətdar məxfilik funksiyası olan Picture Keeper-i təqdim edir. Əlavə icazə qatı əlavə etməklə istifadəçilər indi şəxsi media fayllarını asanlıqla qoruya bilərlər.

Smart Touch və File Dock ilə sadələşdirilmiş Məzmun Kolleksiyası

ColorOS 14 istifadəçiləri həm yerli, həm də üçüncü tərəf proqramlarından mətn, şəkillər və videoların asanlıqla çıxarılmasına imkan verməklə məzmun kolleksiyasında inqilab edən intuitiv xüsusiyyət olan Smart Touch ilə təchiz edir. Toplanmış məzmun rahat şəkildə mübadilə buferinə bənzər alət olan File Dock-da saxlanıla bilər. Bundan əlavə, bu ağıllı xüsusiyyət bütün ColorOS cihazlarında sinxronizasiya edərək, yadda saxladığınız məzmunun istənilən Oppo cihazından asanlıqla əldə olunmasını təmin edir.

Uyğunlaşdırılmış Snapchat Təcrübəsi

Snapchat istifadəçiləri sevinəcəklər, çünki ColorOS 14 onların ehtiyaclarına cavab verən eksklüziv funksiyaları təqdim edir. Oppo, istifadəçilərə sevimli proqramlarına daha sürətli giriş imkanı verən kilid ekranına Snapchat qısayolunu daxil etdi. Bundan əlavə, Shelf indi mesajlar, statuslar və hətta yaxın dostların olduğu yerlər haqqında real vaxt yeniləmələrini çatdıran Snapchat vidcetini ehtiva edir.

İmmersiv vizual və estetika

Estetik baxımından ColorOS 14 Aqua Dynamic dizaynı ilə vizual transformasiyaya məruz qalır. Bu dizayn dili qabarcıqlar, kapsullar və panellər kimi təmiz və standartlaşdırılmış elementləri təqdim edərək, minimum diqqəti yayındıran vizual olaraq xoşagələn istifadəçi interfeysi yaradır. Aquamorgraphic Coloring sistemi dinamik olaraq günün vaxtı üçün ən uyğun çalarları seçərək, status panelini və ekrandakı məzmunu qüsursuz şəkildə uyğunlaşdıraraq, mərkəzi mərhələ tutur.

Yaşıl AOD Stil və Bitmoji Etiketlərinə gedin

Oppo ətraf mühit şüurunu təşviq edən Always On Display-ə təravətləndirici Go Green stili əlavə etdi. Bundan əlavə, istifadəçilər yer, fəaliyyət, hava və digər kontekst faktorlarına əsasən gün ərzində avtomatik olaraq yenilənən Bitmoji stikerlərindən Oppo cihazlarında istifadə edə bilərlər.

Gözlənilən Yayılma Cədvəli

Qlobal beta versiyasını səbirsizliklə gözləyən ColorOS həvəskarları üçün Oppo ətraflı təqdimat cədvəlini təqdim etdi. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, dəqiq vaxt regiona və daşıyıcıya görə dəyişə bilər.

FAQ

S: ColorOS 14-də təqdim edilən yeni xüsusiyyətlər hansılardır?

A: ColorOS 14 yenilənmiş Trinity Engine, Smart Charging, təkmilləşdirilmiş məxfilik üçün Picture Keeper, Smart Touch, File Dock və Snapchat istifadəçiləri üçün uyğunlaşdırılmış funksiyalar kimi maraqlı xüsusiyyətləri təqdim edir.

S: Smart Charging necə işləyir?

A: Ağıllı Doldurma, batareyanın aşınmasını və köhnəlməsini minimuma endirərək, telefonun istifadəsinə əsasən şarj cərəyanını dinamik şəkildə tənzimləmək üçün AI alqoritmindən istifadə edir.

S: Saxlanmış məzmunumu müxtəlif ColorOS cihazları arasında sinxronlaşdıra bilərəmmi?

Cavab: Bəli, Smart Touch xüsusiyyəti sizə asan əlçatanlıq üçün bütün ColorOS cihazlarında sinxronizasiya edən Fayl Dokunda məzmunu saxlamağa imkan verir.

S: ColorOS 14 hansı estetik təkmilləşdirmələri təklif edir?

A: ColorOS 14, vizual olaraq xoşagələn istifadəçi interfeysi üçün baloncuklar, kapsullar və panellər kimi standart elementləri gətirən Aqua Dynamic dizaynına malikdir. Aquamorgraphic Coloring sistemi dinamik şəkildə günün vaxtı üçün ən uyğun çalarları seçir, vizual estetikanı artırır.

S: ColorOS 14-ün buraxılışını nə vaxt gözləyə bilərəm?

Cavab: Oppo ColorOS 14-ün qlobal beta versiyası üçün təqdimat cədvəlini təqdim edib, lakin dəqiq vaxt regiondan və operatordan asılı olaraq dəyişə bilər.