Nintendo Switch-ə Təzə Indie Başlıqları gəlir: Kəşfiyyat və Macəra Dünyası

2023-cü ilin noyabrında keçirilən son Indie World Showcase zamanı Nintendo gələn il Nintendo Switch-i bəzəyəcək maraqlı indie oyunlarını təqdim etdi. Məşhur portativ konsola gedən maraqlı başlıqlar arasında bir elan digərlərindən seçildi. Tənqidçilər tərəfindən bəyənilən elmi-fantastik oyun Outer Wilds, cazibədar kəşfiyyatı və zaman dövriyyəsi mexanikası ilə tanınan, nəhayət, gələn ay Nintendo Switch-ə gələcək.

Əvvəlcə 2021-ci ildə satılmış, Nintendo Switch-də Outer Wilds-in buraxılışı gecikdi və pərəstişkarları yeniləmələrə can atdı. Şükürlər olsun ki, oyun Indie World Showcase zamanı yenidən gündəmə gəldi, Annapurna Interactive Switch üçün uyğunlaşdırılmış heyranedici fizikaya əsaslanan kosmos oyununu nümayiş etdirdi. Konsola gələn versiya Outer Wilds: Archaeologist Edition adlanır və Echoes of the Eye DLC-ni ehtiva edir. Oyunçular dekabrın 7-dən başlayaraq rəqəmsal olaraq bu valehedici macəra ilə qarşılaşmağı səbirsizliklə gözləyə bilərlər və gələn il üçün fiziki buraxılış planlaşdırılır.

Outer Wilds, Nintendo Switch portu üçün təsdiq alan yeganə indie gem deyildi. Core Keeper, Moonstone Island, Planet of Lana, Heavenly Bodies və Backpack Hero da Nintendo Switch sahibləri üçün mövcud olan cazibədar müstəqil titulların kitabxanasını genişləndirərək konsola doğru irəliləyir. Bundan əlavə, klassik Game Boy Advance oyunlarının pərəstişkarları 2000-ci illərin əvvəllərində heç vaxt gün işığını görməmiş bir başlıq olan Shantae Advance: Riskli İnqilabın nəhayət tamamlandığını və Nintendo Switch-də buraxıldığını bilməkdən məmnun olacaqlar.

Indie World Showcase açıldıqca, oyunçuların səbirsizliklə gözləyə biləcəyi yeni və maraqlı oyunlara nəzər saldı. Humble Games və Memorable Games tərəfindən kart əsaslı araşdırma oyunu On Your Tail, detektiv janrına yenilikçi bir dönüş gətirir. Ulduz Adı ​​Eos, vurub-kliklə fotoqrafiya macərası, təzə və cəlbedici oyun axtarışında olan oyunçular üçün unikal və immersiv təcrübə vəd edir.

Bundan əlavə, Nintendo vitrin zamanı nümayiş olunan bir neçə başlığı kölgə salmaqla pərəstişkarlarını təəccübləndirdi. Howl, Backpack Hero, Enjoy the Diner, Passpartout 2: The Lost Artist kimi oyunlar və hətta Death Trick: Double Blind-in demosuna dalmaq istəyən oyunçular dərhal əlçatan oldu.

Nintendo Switch, yaradıcılığı və unikal oyun mexanikası ilə oyunçuları valeh edən müxtəlif indie oyunlarını cəlb edərək, platforma kimi çox yönlü olduğunu sübut etməyə davam edir. Önümüzdəki aylarda bu yeni başlıqların gəlməsi ilə Nintendo Switch sahibləri barmaqlarının ucunda sonsuz kəşfiyyat və macəra dünyasını gözləyə bilərlər.