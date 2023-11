Bu Qara Cümə Nintendo Switch Oyunlarında Əla Sövdələşmələr tapın

By

Qara Cümə buradadır və Nintendo Switch oyunlarının geniş çeşidində inanılmaz endirimlər mövcud olduğundan oyunçuları sevindirir. İstər özünüzü korlamaq, istərsə də mükəmməl bayram hədiyyəsi axtarmağınızdan asılı olmayaraq, indi sərfəli qiymətlərlə ən isti başlıqları əldə etməyin vaxtıdır. Best Buy, Amazon, GameStop və daha çox kimi pərakəndə nəhənglər qaçırmaq istəməyəcəyiniz çənə salan sövdələşmələr təklif edir.

Best Buy: Nintendo Switch Oyunlarında inanılmaz endirimlər

Best Buy bütün bu Qara Cümə günü Nintendo Switch oyunları, aksesuarları və daha çoxuna ciddi endirimlər təqdim edir. Klassiklərdən tutmuş yeni buraxılışlara qədər hər kəs üçün bir şey var. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection-ı fantastik 17% endirimlə əldə etmək şansını qaçırmayın.

Amazon: Mario + Rabbids-də görünməmiş qiymətlər: Ümid Sparks və Sonic Superstars

Amazonun Qara Cümə satışını qaçırmaq olmaz. Onlar Mario + Rabbids: Sparks of Hope kimi Nintendo Switch oyunlarında 75% endirimlə əla təkliflər təklif edirlər. Siz həmçinin bu yaxınlarda buraxılmış Sonic Superstars-da gözəl endirim əldə edəcəksiniz.

GameStop: Nintendo Switch başlıqlarında böyük endirimlər və əlavə qənaət

Bu Qara Cümə günü GameStop-da inanılmaz qənaətə hazırlaşın. Pokemon Brilliant Diamond və Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD və Bravely Default II kimi məşhur Nintendo Switch başlıqları da daxil olmaqla onlarla oyunda 50%-ə qədər endirimlə bu, oyun kolleksiyanızı genişləndirmək üçün mükəmməl fürsətdir. Üstəlik, onlayn sifariş etsəniz və mağazadan götürməni seçsəniz, hər sifariş üçün əlavə $5 endirim əldə edəcəksiniz. Bu, bir neçə dəfə faydalana biləcəyiniz bir razılaşmadır!

Nintendo eShop: Endirimli qiymətlərlə rəqəmsal ləzzətlər

Rəqəmsal oyunların rahatlığına üstünlük verirsinizsə, Nintendo eShop getmək üçün yerdir. Nintendo birinci tərəf oyunları, Capcom oyunları, Warner Bros. oyunları və daha çoxunun diqqətəlayiq Qara Cümə satışları ilə sizi saatlarla əyləndirəcək qarşısıalınmaz sövdələşmələr tapacaqsınız. Bu endirimlər dekabrın 3-nə kimi keçərlidir.

Qara Cümə günü Nintendo Switch oyunlarını haradan almaq olar

Demək olar ki, hər bir böyük pərakəndə satıcı Nintendo Switch oyunları üçün Qara Cümə satışlarında iştirak edir. Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveller II və daha çox kimi məşhur titullarda əla endirimlər tapa bilərsiniz. Best Buy, GameStop, Walmart və Target kimi böyük qutu pərakəndə satış mağazalarını ziyarət etməyi və ya Amazon və ya Nintendo Store-da onlayn axtarış etməyi seçməyinizdən asılı olmayaraq, sizi gözəl sövdələşmələr gözləyir.

Tez-tez soruşulan suallar

1. Bu sövdələşmələr mağazada və ya onlayn mövcuddur?

Əksər sövdələşmələr həm mağazada, həm də onlayn olaraq mövcuddur ki, bu da sizə ən uyğun alış-veriş üsulunu seçmək üçün rahatlıq verir.

2. Qara Cümə sövdələşmələri nə qədər davam edir?

Qara Cümə sövdələşmələri adətən məhdud müddətə davam edir, buna görə də hər bir pərakəndə satıcının qeyd etdiyi xüsusi tarixləri yoxladığınızdan əmin olun.

3. Nintendo eShop-dan hədiyyə olaraq rəqəmsal oyunları ala bilərəmmi?

Təəssüf ki, Nintendo eShop hazırda hədiyyə seçimlərini təklif etmir. Bununla belə, siz yenə də endirimlərdən yararlana və digər pərakəndə satıcılardan hədiyyə olaraq rəqəmsal oyun kodlarını ala bilərsiniz.

4. Qara Cümə günü Nintendo eShop hədiyyə kartlarını almağa dəyərmi?

Mütləq! Nintendo eShop oyunlarında nəinki fantastik sövdələşmələr əldə edə bilərsiniz, həm də endirimli Nintendo eShop hədiyyə kartlarını almaqla daha çox qənaət edə bilərsiniz.

Qara Cümə Nintendo Switch oyunlarında inanılmaz sövdələşmələr əldə etmək üçün son vaxtdır. Oyun kitabxananızı genişləndirmək və ya yaxınlarınızı mükəmməl hədiyyələrlə təəccübləndirmək üçün bu fürsəti qaçırmayın. Tez hərəkət edin, çünki bu endirimlər əbədi olmayacaq!