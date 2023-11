Zelda əfsanəsi: Klassik Video Oyunundan Canlı Aksiya Filminə

Nintendo pərəstişkarları sevinirlər, çünki ən sevimli video oyun franşizalarından biri olan "Zelda əfsanəsi" böyük ekranda canlanmağa hazırlaşır. Məşhur Nintendo video oyun dizayneri Şiqeru Miyamoto bu yaxınlarda təsdiqlədi ki, Nintendo istehsalda ciddi şəkildə iştirak edərək, ikonik oyunun canlı film adaptasiyası hazırlanır.

Film haqqında konkret təfərrüatlar hələ də gizli olsa da, pərəstişkarları orijinal oyunun mahiyyətini əks etdirən immersiv və vizual olaraq heyrətamiz təcrübə gözləyə bilərlər. Uğurlu komiks film franşizaları üzərindəki işi ilə tanınan məşhur kinoprodüser Avi Arad Miyamoto ilə birgə “Zelda” filminin prodüseri olacaq. Bu əməkdaşlıq hər iki dünyanın ən yaxşılarını bir araya gətirməyi vəd edir, Miyamoto-nun yaradıcı baxışını Aradın sevimli franchiseləri böyük ekrana tərcümə etmək təcrübəsi ilə birləşdirəcək.

Oyunla tanış olmayanlar üçün "The Legend of Zelda" ilk dəfə 1986-cı ildə debüt etdi və o vaxtdan bəri sadiq izləyicilər qazandı. Hekayə Princess Zelda-nı dəhşətli Qanonun pəncəsindən xilas etmək üçün təhlükəli axtarışa çıxan Link adlı qəhrəmanın ətrafında cərəyan edir. İllər ərzində oyun bir neçə dəfə təkrarlandı, ən son buraxılışı bu ilin may ayında “The Legend of Zelda: Tears of Kingdom” oldu.

Filmin oyunun ruhuna sadiq qalmasını təmin etmək üçün layihəni idarə etmək üçün “Maze Runner” seriyasındakı işi ilə tanınan rejissor Wes Ball seçildi. Böyük ekranda fantastik dünyaları canlandırmaq təcrübəsi onu “Zelda əfsanəsi”nin fantastik kainatına mükəmməl uyğunlaşdırır.

Buraxılış tarixi və kastinq təfərrüatları hələ açıqlanmasa da, pərəstişkarlar əmin ola bilərlər ki, bu canlı fəaliyyət uyğunlaşmasının arxasında duran yaradıcılar sevimli video oyun franşizasına hörmətlə yanaşan unudulmaz təcrübə təqdim etməyə can atırlar.

FAQ

"Zelda əfsanəsi" nədir?

“The Legend of Zelda” Şigeru Miyamoto tərəfindən yaradılmış və Nintendo tərəfindən hazırlanmış məşhur video oyun franşizasıdır. İlk dəfə 1986-cı ildə debüt etdi və o vaxtdan bəri oyun sənayesində ən məşhur və davamlı seriyalardan birinə çevrildi.

“Zelda əfsanəsi”nin əsas mahiyyəti nədir?

Oyun, Şahzadə Zelda antaqonist Qanonun pəncəsindən xilas etmək üçün axtarışa başlayan Link adlı qəhrəmanın sərgüzəştlərini izləyir. Yolda oyunçular fantastik dünyanı gəzir, bulmacalar həll edir, düşmənlərlə mübarizə aparır və gizli xəzinələri kəşf edirlər.

Canlı filmin uyğunlaşdırılmasında kim iştirak edir?

“The Legend of Zelda” video oyun franşizasının yaradıcısı Şigeru Miyamoto filmin işlənib hazırlanmasında böyük rol oynayır. Komiks film franşizaları üzərindəki işi ilə tanınan məşhur kino prodüseri Avi Arad filmin birgə prodüseri olacaq. Filmin rejissoru “Maze Runner” serialının rejissoru Ues Bal seçilib.

Film nə vaxt çıxacaq?

“The Legend of Zelda” filminin konkret buraxılış tarixi hələ açıqlanmayıb. Pərəstişkarları səbirsizliklə bu çox gözlənilən uyğunlaşma ilə bağlı əlavə yeniləmələri gözləyirlər.

(Mənbə: nintendo.com)