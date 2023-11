Netflix Grand Theft Auto: The Trilogy ilə Oyun Kataloqunu genişləndirməyə davam edir

By

Netflix ən son əlavəsi olan Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition ilə oyun dünyasında növbəti dəfə manşetlərə çevrilir. Bu remastered kolleksiyada Grand Theft Auto franşizasından üç məşhur oyun var: GTA III, GTA: Vice City və GTA: San Andreas.

Bəzi nostalji cinayətlərlə dolu macəralarda əylənmək istəyən oyunçular üçün GTA Trilogy dekabrın 14-dən etibarən Netflix-də satışa çıxarılacaq. Oyunçular indi iOS və Google Play-də oyunlar üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Netflix-in oyun təklifləri, Kentucky Route Zero, Before Your Eyes və Immortality kimi bir neçə təsir edici başlıqlarla artıq sürət qazanır. Axın nəhəngi müxtəlif zövqlərə və təcrübələrə cavab verən hərtərəfli oyun kolleksiyasının hazırlanmasına diqqət yetirmişdir. Tanınmış marka tanınması ilə kommersiya baxımından uğurlu oyunlar təqdim etmək Netflix-in oyun mənzərəsində uğur strategiyası kimi görünür.

Netflix heç bir oyunçu statistikası və ya oyun məzmununun populyarlığı ilə bağlı məlumat yaymasa da, yüksək profilli tərəfdaşlıqları təmin etməyə və əhəmiyyətli fan bazası olan oyunlar əldə etməyə davam edir. GTA Trilogy-ni kataloquna əlavə etməklə Netflix video oyun tarixinin ən sevimli və uğurlu franchiselərindən birinə daxil olur.

Üstəlik, Netflix-in bu oyunları yalnız mobil cihazlarda abunə modeli vasitəsilə təklif etmək qərarı da maraqlı bir təşəbbüsdür. Mobil oyunun yüksəlişi ilə o, oyunçulara populyar başlıqlara rahatlıqla daxil olmaq üçün yeni imkanlar açır.

Netflix oyun sənayesindəki varlığını genişləndirdikcə, onun bu yeni sahədə necə hərəkət etdiyini və oyun təkliflərini daha da genişləndirdiyini görmək maraqlı olacaq. İstər Grand Theft Auto seriyasının uzun müddət pərəstişkarı olsanız, istərsə də sadəcə cəlbedici, immersiv oyun təcrübəsi axtarırsınızsa, GTA Trilogy-nin Netflix-ə əlavə edilməsi, şübhəsiz ki, həm təsadüfi, həm də xüsusi oyunçular üçün maraqlı bir inkişafdır.

FAQ

Grand Theft Auto: The Trilogy Netflix-də nə vaxt olacaq?

Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition dekabrın 14-dən etibarən iOS və Android cihazları üçün Netflix-də, həmçinin Netflix mobil proqramında əlçatan olacaq.

Oyunlar üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə bilərəmmi?

Bəli, siz indi iOS və Google Play-də GTA Trilogy oyunları üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.

Netflix oyunları yalnız mobil cihazlarda mövcuddur?

Bəzi Netflix oyunları mobil cihazlar üçün eksklüziv olsa da, axın platforması müxtəlif platformalarda müxtəlif oyun təcrübələri təklif edir.