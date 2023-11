Fırtınaya Qarşı Yeni Oyun Rejimi və Erkən Giriş Yeniləmələri

Publisher Hooded Horse, məşhur oyun Against the Storm-un gələn ay çox gözlənilən 1.0 yeniləməsi ilə erkən girişdən çıxacağını açıqladı. Bu yeniləmə, xüsusi qaydalar və mükafatlarla təcrübəli oyunçulara meydan oxumaq üçün nəzərdə tutulmuş Kraliçanın Əli adlı tamamilə yeni oyun rejimi təqdim edəcək.

“Qaranlıq fantaziya şəhər qurucusu” kimi təsvir edilən Fırtınaya Qarşı, oyunçuları dağıdıcı yağışlar qarşısında sivilizasiyanı yenidən qurmalı olduqları post-apokaliptik dünyaya batırır. Kraliçanın vitse-prezidenti olaraq, oyunçular insanlar, qunduzlar, kərtənkələlər, tülkülər və harpiyalar da daxil olmaqla, sağ qalan müxtəlif qrupa rəhbərlik edirlər. Birlikdə onlar səhranı ələ keçirməli və bəşəriyyətin gələcəyini təmin etməlidirlər.

Qarşıdan gələn yeniləmənin ən maraqlı cəhətlərindən biri Kraliçanın Əlinin əlavə edilməsidir. Bu oyun rejimi oyunçulara Adamantin Möhürünü tək Cicle ərzində bərpa etmək kimi son problem təqdim edir. Oyundakı ən çətin problem olaraq Kraliçanın Əli hətta ən təcrübəli oyunçuları da öz hüdudlarına çatdıracaq.

Erkən giriş dövründə, Against the Storm iki həftədən bir müntəzəm məzmun yeniləmələri ilə əhəmiyyətli inkişafa məruz qaldı. Bu yeniləmələr, Fox xalqı kimi yeni növlərin əlavə edilməsi və oyun sonu mexanikasında təkmilləşdirmələr də daxil olmaqla, oyuna çoxlu böyük və kiçik dəyişikliklər gətirdi. Hooded Horse, bu yeniləmə kadansının oyunun tam buraxılışına qədər davam edəcəyini bildirdi.

Maraqlı oyunu və valehedici povesti ilə Against the Storm xüsusi bir fanat kütləsi topladı. Steam-də, oyun təxminən 95 rəydən 14,500% çox müsbət istifadəçi rəyi aldı. Oyunçular onun immersiv dünya quran mexanikasını və çətin oyununu yüksək qiymətləndirdilər.

“Fırtınaya Qarşı” oyununun pərəstişkarları oyunun dekabrın 8-də rəsmi buraxılışını səbirsizliklə gözləyə bilərlər. Microsoft Store-da mövcud olmaqla yanaşı, Microsoft ilə bu yaxınlarda əməkdaşlıq sayəsində oyun PC Game Pass kitabxanasına da qoşulacaq. Bu əməkdaşlıq oyunu daha da geniş auditoriyaya çatdıracaq və Game Pass abunəçilərinə yeni və maraqlı təcrübə təqdim edəcək.

İstər təcrübəli oyunçu, istərsə də bu janrda yeni olsanız, Against the Storm-un qarşıdan gələn yeniləməsi unudulmaz oyun təcrübəsi təqdim etməyi vəd edir. Dağılmış dünyanın çağırışları ilə üzləşməyə hazır olun və sivilizasiyanı hər ehtimala qarşı yenidən qurun.

FAQ

1. Fırtına qarşı nədir?

Against the Storm, amansız yağışların bürüdüyü post-apokaliptik dünyada oyunçuların sivilizasiyanı yenidən qurduğu qaranlıq fantaziya şəhər qurucusu oyunudur.

2. Again the Storm nə vaxt erkən girişi tərk edəcək?

Agast the Storm erkən girişi tərk edəcək və dekabrın 1.0-də 8 yeniləməsini buraxacaq.

3. Yeni oyun rejimi nə adlanır?

Yeni oyun rejimi Kraliçanın Əli adlanır və unikal qaydalar və mükafatlarla təcrübəli oyunçulara meydan oxumaq üçün xüsusi hazırlanmışdır.

4. Against the Storm hansı platformalarda mövcud olacaq?

Against the Storm Microsoft Store-da satışa çıxarılacaq və həmçinin PC Game Pass kitabxanasına daxil ediləcək.

5. Erkən giriş dövründə hansı yeniləmələr edilib?

Erkən giriş zamanı Against the Storm, yeni növlərin əlavə edilməsi və oyun sonu mexanikasında təkmilləşdirmələr daxil olmaqla, müntəzəm məzmun yeniləmələri aldı.

Mənbə: [IGN](https://www.ign.com/)