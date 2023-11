Microsoft Komandaları Planlaşdırma Vasitələrini Birləşdirir: Yeni Əməkdaşlıq Dövrü

By

Microsoft, Microsoft To Do, Microsoft Planner və İnternet üçün Microsoft Project daxil olmaqla, planlaşdırma alətlərini inteqrasiya etmək planı ilə komanda əməkdaşlığında inqilab etməyi hədəfləyir. Ignite konfransında proqram nəhəngi 2024-cü ilin yazında istifadəyə veriləcək Microsoft Teams daxilində vahid təcrübə yaratmaq üçün iddialı planını, ardınca isə həmin ilin sonunda veb versiyasını təqdim etdi. Bu yeni təşəbbüs, tapşırıqların idarə edilməsini və layihə planlamasını sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş hərtərəfli platforma olan “Microsoft Planner” adlanır.

Problemsiz keçidi asanlaşdırmaq üçün Tasks by Planner və Microsoft Teams-dəki To Do proqramı dərhal Planner kimi rebrendinq ediləcək. Digər tərəfdən, veb üçün Microsoft Project adının dəyişdirilməsi mərhələli bir proses olacaq və yaxın aylarda baş verəcəyi gözlənilir.

Bu yeni Microsoft Planner-i fərqləndirən onun AI texnologiyasının inteqrasiyasıdır. Həmkarları kimi, Planner də məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıran AI köməkçi pilotunu daxil edəcək. Bu ağıllı köməkçi tapşırıqların planlaşdırılmasında, yeni ideyaların irəli sürülməsində və istifadəçilərə məqsədlərinə daha sürətli nail olmaqda köməklik təklif edəcək. Bu yenilik ilə Microsoft sadədən mürəkkəbə qədər müxtəlif planlaşdırma ehtiyaclarına cavab verən hamısı bir yerdə həll təmin etməkdə qərarlıdır.

Bu birləşmənin əsas məqsədi üç fərqli planlaşdırma təcrübəsini mərkəzi platforma altında bir araya gətirməkdir. Bu vahid yanaşma istifadəçilərə görüləcək işlər siyahıları, kanban tipli planlaşdırma alətləri və hərtərəfli layihə idarəetməsi arasında problemsiz keçid imkanı təklif edir. Bütün səviyyələrdə olan peşəkarlar komandalara və fərdlərə səmərəli əməkdaşlıq etməyə və məhsuldarlığı artırmağa imkan verən bu çox yönlü platformadan faydalanacaqlar.

Microsoft Planner proqramının işə salınması ilə tapşırıqların idarə edilməsi və layihə planlaşdırmasının gələcəyi dəyişəcək. Süni intellekt texnologiyası ilə dəstəklənən vahid təcrübə bütün dünyada bizneslər üçün yeni əməkdaşlıq dövrü vəd edir. Microsoft iş və planlaşdırma tərzimizi yenidən müəyyənləşdirməyə davam etdiyi üçün əlavə yeniləmələr üçün bizi izləyin.

Tez-tez verilən suallar (FAQ)

Hansı planlaşdırma vasitələri Microsoft Plannerə inteqrasiya olunacaq?

Microsoft Planner Microsoft To Do, Microsoft Planner və veb üçün Microsoft Project kimi müxtəlif planlaşdırma alətlərini bir araya gətirəcək.

Microsoft Planner nə vaxt əlçatan olacaq?

Vahid təcrübə ilk olaraq 2024-cü ilin yazında Microsoft Teams-də, veb versiyası isə həmin ilin sonunda istifadəyə veriləcək.

Microsoft Teams daxilində mövcud planlaşdırma alətlərində hansı dəyişikliklər ediləcək?

Tasks by Planner və Microsoft Teams-dəki To Do tətbiqi yeni inteqrasiya edilmiş platforma ilə uyğunlaşmaq üçün Planner olaraq adlandırılacaq.

AI texnologiyası Microsoft Planner-da planlaşdırma təcrübəsini necə artırır?

Microsoft Planner ağıllı təkliflər təklif edən, tapşırıqların daha sürətli planlaşdırılmasına kömək edən və istifadəçilərə məqsədlərinə daha səmərəli nail olmaqda kömək edən AI köməkçi pilotunu özündə birləşdirəcək.

Bu planlaşdırma vasitələrinin inteqrasiyasının əsas məqsədi nədir?

Əsas məqsəd görüləcək işlər siyahılarını, kanban tipli planlaşdırma alətlərini və layihə idarəçiliyini mükəmməl birləşdirən, fərdi tapşırıqlardan mürəkkəb layihələrə qədər geniş çeşidli planlaşdırma ehtiyaclarını təmin edən vahid platforma təmin etməkdir.