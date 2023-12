Ulduz Döyüşləri: Epizod I – Phantom Təhlükəsinin PlayStation Plus Klassik Kataloquna qoşulacağı bildirildi

Sony-nin PlayStation Plus Classics kataloqu bu dəfə PSone oyunu Star Wars: Epizod I – The Phantom Menace-in əlavə edilməsi ilə yenidən genişlənir. Bu xəbər, Gematsu Tayvanda 1999-cu il macərasının reytinqini gördükdən sonra gəlir ki, bu da onun həm PS4, həm də PS5-də mövcud olacağını göstərir.

Disney bir sıra köhnə Disney oyunlarını PlayStation Plus Classics seriyasına gətirmək üçün Sony ilə sıx əməkdaşlıq edir. Keçən ay IGN, PS4 və PS5 üçün buraxılacaq Star Command Buzz Lightyear, Thrillville: Off the Rails və Thrillville daxil olmaqla bir neçə başlıq haqqında məlumat verdi. İndi isə Star Wars: Epizod I – The Phantom Menace nostalji sevimlilərin artan siyahısına əlavə edilə bilər.

LucasArts tərəfindən Ulduz Döyüşləri: Epizod I – The Phantom Menace filminin uyğunlaşdırılması kimi işlənib hazırlanmış və nəşr edilmişdir. Epizod I-dən tanış parametrlər və personajlar var. Bununla belə, oyun ilkin buraxılışda qarışıq rəylər aldı və bizim öz rəyimiz xal qaytardı. 6.2.

Dekabr ayı üçün gözlənilən PlayStation Plus Oyun Kataloquna gəlincə, Sony hələ rəsmi açıqlama verməyib. Lakin son buraxılışlar silsiləsi və Star Wars: Episode I – The Phantom Menace-in əlavə edilməsi ilə pərəstişkarlar daha maraqlı başlıqların daxil ediləcəyini gözləyə bilərlər.

Ulduz Döyüşləri franşizasının pərəstişkarları və PlayStation sahibləri, şübhəsiz ki, bu klassik oyun təcrübəsini yenidən yaşamaq perspektivindən məmnun qalacaqlar. PlayStation Plus Classics kataloqu ilə bağlı daha çox yeniləmə üçün bizi izləyin və uzaq, uzaq qalaktikada epik macəraya başlamağa hazırlaşın. Qoy güc sizinlə olsun!