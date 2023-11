Lies of P Update 1.3.0.0 Maraqlı Oyun Təkmilləşdirmələrini Təqdim edir

By

Çox bəyənilən hərəkət RPG, Lies of P, ən son yeniləməsini, 1.3.0.0 versiyasını buraxdı. Bu yeniləmə bir sıra yeni xüsusiyyətlər və məzmunlar, eləcə də ümumi oyun təcrübəsini artıracaq əhəmiyyətli balans dəyişiklikləri gətirir.

Bu yeniləmədə ən maraqlı əlavələrdən biri yeni kostyumların təqdim edilməsidir. Oyunçular indi bu geyimləri "Avadanlıq" və "Çanta" menyularında tapa bilərlər. Yeni əlavələr arasında "Kimyagərin papağı", "Xəzinə ovçusunun maskası", "Xəzinə ovçusunun ov geyimi" və "Xəyal zümrüd eynəkləri" var. Bu geyimlər oyuna nəinki təzə vizual qabiliyyət əlavə edir, həm də unikal stat bonusları təklif edir.

Bundan əlavə, Kostyum menyusuna yeni kateqoriya əlavə edilib ki, bu da oyunçulara Saç bölməsində maskalar və aksessuarları birlikdə təchiz etməyə imkan verir. Bu, oyunçulara daha çox fərdiləşdirmə variantları verir və onlara öz unikal görünüşlərini yaratmağa imkan verir.

Yeniləmə həmçinin oyunu yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif balans tənzimləmələrini də əhatə edir. Sahənin çətinliyi azaldılıb, oyunçular üçün daha hamar və daha zövqlü təcrübə təmin edilib. Bundan əlavə, bəzi canavarların hücum sürəti onların hücumlarını daha intuitiv etmək üçün tənzimləndi. Müəyyən canavarlar üçün duruş fasilələrinin müddəti də artırıldı və canavarların və tələlərin kürü yerləri oyunun axınına daha yaxşı uyğunlaşmaq üçün düzəldildi.

Bundan əlavə, P-Organ qabiliyyəti 'Rising Dodge' defolt qabiliyyətə dəyişdirildi və oyunçulara oyunun əvvəlindən daha çox əlçatanlıq təmin etdi. Müəyyən silahlar üçün artan zərər, duruş fasilələri üçün təkmilləşdirilmiş tətik dərəcələri və müxtəlif silah növləri üçün hücum sürətləri və doldurma vaxtlarına düzəlişlər də daxil olmaqla, döyüş balansına düzəlişlər edilib.

Lies of P icması bu yeniləməni səbirsizliklə gözləyirdi və indiyə qədər cavab çox müsbət olmuşdur. Oyunçular indi daha zərif və balanslaşdırılmış oyun təcrübəsindən həzz ala, eyni zamanda öz personajlarını fərdiləşdirmək üçün yeni kostyum seçimləri ilə sınaqdan keçirə bilərlər.

FAQ:

S: Lies of P nə vaxt buraxıldı?

A: Lies of P 18 sentyabr 2021-ci ildə buraxıldı.

S: Lies of P hansı platformalarda mövcuddur?

A: Lies of P PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X və S, Steam vasitəsilə PC və Mac App Store vasitəsilə Mac-da mövcuddur.

S: Lies of P oyununun oyun tərzi nədir?

A: Lies of P, qanlı oyun tərzində klassik Pinocchio nağılını yenidən canlandıran, ruha bənzər hərəkətli RPG-dir.

S: Lies of P üçün nəzərdən keçirmə balı nədir?

A: IGN öz rəyində Lies of P-ə 8/10 bal verdi.

S: Lies of P üçün bir keçid tapa bilərəmmi?

Cavab: Bəli, IGN, oyun səyahəti zamanı bələdçiliyə ehtiyacı olan oyunçular üçün Lies of P-ni təqdim edir.

S: 1.3.0.0 yeniləməsində hər hansı səhv düzəlişləri varmı?

Cavab: Bəli, yeniləmə xarakterlərin göyə atılması, gözlənilməz Mükəmməl Mühafizəçilər, qarşısıalınmaz hücumlar və s. kimi problemləri həll edən müxtəlif səhv düzəlişlərini ehtiva edir.

S: İngilis olmayan oyunçular üçün hər hansı təkmilləşdirmələr varmı?

Cavab: Bəli, yeniləməyə ingilis, çin və yapon dillərində yenilənmiş tərcümələr və yazı xətaları üçün düzəlişlər daxildir.

