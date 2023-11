Level-5 “Level-5 Vision 2023 II” Təqdimatında Gecikmələr və Həyəcanlı Yeniləmələri Elan edir

Çox gözlənilən “Level-5 Vision 2023 II” təqdimatı zamanı Səviyyə-5 oyun gecikmələri və yeni yeniləmələr də daxil olmaqla bir sıra maraqlı elanlar etdi. Əsas diqqət çəkən məqamlardan biri, çox gözlənilən Megaton Musashi: Wired haqqında xəbər idi və indi aprelin 25-nə təxirə salındı, bütün dünyada PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch və Steam vasitəsilə PC-də satışa çıxarılacaq.

Bundan əlavə, Level-5, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time filminin gələn ilin yayında Nintendo Switch-də qlobal buraxılışının planlaşdırıldığını ortaya qoydu. Bu xəbər bu xəyal dünyasında füsunkar səyahətə çıxmaq istəyən pərəstişkarlarının intizarını alovlandırdı.

Təqdimatdan daha bir əhəmiyyətli yeniləmə, pərəstişkarların təcrübədən keçmək üçün 2025-ci ilə qədər gözləməli olacağı açıq dünya rol oyunu Decapolice-in gecikməsi oldu. Xəbər bəzilərini məyus edə bilsə də, Level-5-in cilalanmış və unudulmaz oyun təcrübəsi təqdim etmək öhdəliyindən danışır.

Bundan əlavə, Səviyyə-5 çox gözlənilən bəzi oyunları üçün yeni və ya yenilənmiş videoları nümayiş etdirdi. 2024-cü ildə Switch-də buraxılması nəzərdə tutulan Inazuma Eleven: Victory Road, xüsusi diqqət çəkdi. Azarkeşlər maraqlı beta testi ilə birlikdə 2024-cü ilin martında dünya üzrə buraxılışını səbirsizliklə gözləyə bilərlər. Əlavə olaraq, professor Layton və 2025-ci ildə buraxılacaq Switch dəsti üçün Buxarın Yeni Dünyası haqqında bir fikir təqdim edildi və pərəstişkarları daha çox məlumat gözlədilər.

Level-5 də öz şirkətlərinin 25 illik yubileyini qeyd etmək fürsətindən istifadə etdi. Onlar sevimli Professor Layton obrazının səs aktyoru Yo Oizuminin ürəkdən təbrik mesajını təqdim etdilər. Bu, Level-5-in son iki onillikdə oyun sənayesinə təsirini vurğulayan təsirli bir xatirə idi.

Gələcəyə baxaraq, Səviyyə-5 aprel ayında yayımlanacaq “Səviyyə-5 Vision 2024 “Dünya Uşaqlarına”” adlı növbəti təqdimatını təqdim etdi. Şirkət oyunların gələcəyini formalaşdırmağa davam etdiyi üçün azarkeşlər daha maraqlı elanlar və yeniləmələr gözləyə bilərlər.

