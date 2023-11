Tales of Arise: Beyond the Dawn üçün maraqlı yeni genişlənmə

Bandai Namco Entertainment məşhur rol oyunu, Tales of Arise üçün genişlənmə olan "Beyond the Dawn"ın qarşıdan gələn buraxılışını elan etdi. Noyabrın 9-da başlaması planlaşdırılan genişləndirmə 20 saatdan çox yeni məzmun, o cümlədən kvestlər, zindanlar və boss döyüşləri təqdim edəcək. Azarkeşlər orijinal oyunun hadisələrindən bir il sonra baş verəcək genişləndirilmiş oyun təcrübəsini səbirsizliklə gözləyə bilərlər.

Həyəcanlı yeni macəra ilə yanaşı, Bandai Namco Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) genişlənmə üçün “We Still” adlı yeni mövzu mahnısını təqdim edəcəyini də açıqladı. Kankaku Piero əvvəllər orijinal Tales of Arise oyunu üçün "Hibana" mahnısını təqdim etdi. Pərəstişkarlarına gələcək nələrin dadını vermək üçün şirkət [burada](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF) baxa biləcəyiniz valehedici musiqi video treyleri yayımladı.

Genişlənmə Steam vasitəsilə PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S və PC üçün əlçatan olacaq. Oyunçular həm tanış, həm də inkişaf etmiş, yeni çağırışlar və Alphen və onun partiyasını izləyən cəlbedici süjet xətti ilə bəziləri tərəfindən qəhrəman kimi qəbul edilən və bəziləri tərəfindən məhvedici kimi nifrət edilən mürəkkəblikləri aşaraq, dünyanı araşdırmaq imkanı əldə edəcəklər.

FAQ

