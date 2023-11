Walmart Plus və Sam's Club Plus eynidirmi?

Pərakəndə satış dünyasında Walmart və Sam's Club sərfəli alış-verişin sinoniminə çevrilmiş iki məşhur addır. Hər ikisi sadiq müştərilərinə eksklüziv üstünlüklər verən Walmart Plus və Sam's Club Plus üzvlük proqramlarını təklif edir. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bu iki proqram oxşarlıqlarına baxmayaraq, eyni deyil.

Walmart Plus nədir?

Walmart Plus, dünyanın ən böyük pərakəndə satış şəbəkələrindən biri olan Walmart tərəfindən təklif olunan abunə əsaslı xidmətdir. Aylıq və ya illik ödəniş müqabilində üzvlər bir sıra üstünlüklərə, o cümlədən münasib əşyalara məhdudiyyətsiz pulsuz çatdırılma, yanacaq endirimləri və mobil skan və get alış-verişin rahatlığı əldə edir. Walmart Plus, əlavə rahatlıq və dəyər təmin etməklə müştəriləri üçün alış-veriş təcrübəsini inkişaf etdirməyi hədəfləyir.

Sam's Club Plus nədir?

Sam's Club Plus, digər tərəfdən, Walmart-a məxsus anbar klubu olan Sam's Club tərəfindən təklif olunan üzvlük proqramıdır. İllik ödənişlə üzvlər erkən alış-veriş saatları, uyğun satınalmalarda pul mükafatları, əksər onlayn məhsullarda pulsuz çatdırılma və seçilmiş xidmətlərə əlavə endirimlər kimi müxtəlif üstünlüklərə çıxış əldə edirlər. Sam's Club Plus toplu alıcıların və kiçik biznes sahiblərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, onlara əhəmiyyətli qənaət və eksklüziv üstünlüklər təklif edir.

Walmart Plus və Sam's Club Plus arasındakı fərqlər nələrdir?

Hər iki proqram öz üzvlərinə fayda təklif etsə də, Walmart Plus və Sam's Club Plus arasında nəzərəçarpacaq fərqlər var. Walmart Plus, pulsuz çatdırılma seçimlərinə güclü diqqət yetirməklə, müştərilərinə rahatlıq və gündəlik tələbat təmin etməyə diqqət yetirir. Digər tərəfdən, Sam's Club Plus toplu alıcıları və kiçik biznes sahiblərini hədəfləyir və onlara endirimli qiymətlərlə daha böyük miqdarda geniş çeşiddə məhsullara çıxış təklif edir.

Nəticə olaraq, Walmart Plus və Sam's Club Plus Walmart tərəfindən təklif olunan üzvlük proqramları kimi oxşarlıqları paylaşa bilər, lakin onlar müxtəlif müştəri ehtiyaclarına cavab verir. Walmart Plus gündəlik alıcılar üçün rahatlıq və dəyər təmin etməyi hədəfləyir, Sam's Club Plus isə toplu alıcıları və kiçik biznes sahiblərini hədəfləyir. Hansı proqramı seçməyinizdən asılı olmayaraq, hər ikisi alış-veriş təcrübənizi artıra biləcək eksklüziv üstünlüklər təklif edir.