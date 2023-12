Netflix Mobil Platformalar üçün Grand Theft Auto Trilogy-ni buraxır

Netflix bu yaxınlarda həm iOS, həm də Android platformaları üçün məşhur Grand Theft Auto trilogiyasını buraxaraq oyun dünyasında böyük sıçrayış etdi. Trilogiyaya çox sevilən GTA III, Vice City və San Andreas oyunları daxildir və onların hamısını indi Netflix abunəçiləri pulsuz əldə edə bilərlər. Bununla belə, mobil proqram daxilində bu oyunları aşkar etmək çətin ola bilər, çünki onlar heç bir aydın sıra ilə bir cərgədə basdırılır.

İstifadəçilərə Netflix-in təklif etdiyi oyunları asanlıqla tapmağa kömək etmək üçün həm Google Play, həm də App Store-da sadə bir hiylə istifadə edilə bilər. Netflix tətbiqini tapmaq və aşağıdan “bu tərtibatçı tərəfindən daha çox” və ya “Netflix tərəfindən daha çox” seçimini seçməklə, bütün Netflix-də nəşr olunan oyunları nümayiş etdirən şəbəkə nümayiş olunacaq. Bu şəbəkəyə Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells və Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge kimi məşhur başlıqlar daxildir. Netflix-in oyun kataloqu daha maraqlı başlıqların əlavə edilməsi ilə 2024-cü ildə daha da genişlənəcək.

Xüsusilə Grand Theft Auto trilogiyası ilə maraqlananlar üçün hər oyun üçün birbaşa proqram mağazası linkləri təqdim olunur: GTA III, Vice City və San Andreas iOS və Android platformalarında mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, trilogiyanın bu mobil portları Netflix üçün eksklüziv deyil, çünki onları hər iki proqram mağazasında ayrıca almaq olar.

Grand Theft Auto trilogiyasının mobil platformalarda yayımlanması ilə Netflix oyun sənayesində iz qoymağa davam edir. İstər GTA pərəstişkarlarının istəklərini təmin etmək, istərsə də çoxdan gözlənilən GTA VI gözləntisini yüngülləşdirmək üçün bu oyunlar saatlarla immersiv əyləncə təklif edir. Beləliklə, mobil cihazınızın rahatlığı daxilində cinayət, hərəkət və macəra dünyasına dalın.