Ən qədim robotun neçə yaşı var?

Xülasə:

Robotlar müasir dünyamızın ayrılmaz hissəsinə çevriliblər, lakin onların tarixi gözləniləndən daha da uzaqlara gedib çıxır. Bu gün bildiyimiz robotlar anlayışı 20-ci əsrdə ortaya çıxsa da, avtomatlaşdırma və mexaniki varlıqların kökləri qədim dövrlərə gedib çıxır. Bu məqalə robotların füsunkar tarixini araşdırır, ən qədim məlum nümunələri araşdırır və bu gözəl yaradıcılığın təkamülünə işıq salır.

Giriş:

Robotlar müxtəlif formalarda əsrlər boyu insan təxəyyülünü ovsunlayıb. Mexanik varlıqların qədim miflərindən tutmuş müasir insanabənzər robotlara qədər bu süni yaradılışlar bizi həmişə valeh edib. Bəs ən qədim robotun neçə yaşı var? Bu suala cavab vermək üçün biz avtomatlaşdırılmış cihazların və mexaniki möcüzələrin ən erkən nümunələrini araşdıraraq zamanla səyahətə çıxmalıyıq.

Qədim avtomatlar:

Robotların mənşəyi qədim sivilizasiyalarda tapıla bilər, burada ixtiraçılar və mühəndislər əlamətdar avtomatlaşdırılmış cihazlar yaratdılar. Ən məşhur nümunələrdən biri Yunanıstan sahillərində qəzaya uğrayan gəmidə aşkar edilən Antikythera mexanizmidir. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrə aid olan bu mürəkkəb cihaz astronomik mövqeləri izləmək və səma hadisələrini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilmişdir. Müasir mənada robot olmasa da, mürəkkəb mexaniki sistemlərin yaradılmasında qədim mühəndislərin ixtirasını nümayiş etdirir.

Tarixçiləri heyrətləndirən digər qədim avtomat 18-ci əsrdə İsveçrə saatsazları Pierre Jaquet-Droz və onun oğulları tərəfindən yaradılmış “Jaquet-Droz avtomatıdır”. Bu mexaniki kuklalar yazmağı, rəsm çəkməyi və hətta musiqi alətlərində çalmağı bacarırdı. Antikythera mexanizmi qədər qədim olmasa da, onlar avtomatların inkişafında mühüm mərhələni təmsil edirlər.

Müasir Robotların yaranması:

"Robot" termini 1920-ci ildə çex dramaturqu Karel Çapek tərəfindən "RUR" (Rossumun Universal Robots) pyesində istifadə edilmişdir. Bu, vəzifələri avtonom şəkildə yerinə yetirə bilən humanoid maşınlar kimi robotların müasir konsepsiyasının başlanğıcını qeyd etdi. Ancaq 20-ci əsrin ortalarına qədər robototexnika sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edildi.

1954-cü ildə Corc Devol və Cozef Engelberqer istehsal proseslərində inqilab edən ilk sənaye robotu olan Unimate-i inkişaf etdirdilər. Bu robot qolu təkrarlanan tapşırıqları dəqiq və səmərəli şəkildə yerinə yetirməyə qadir idi və bu gün gördüyümüz sənaye avtomatlaşdırmasının əsasını qoydu.

Tez-tez verilən suallar (FAQ):

S: Robotun tərifi nədir?

A: Robot vəzifələri avtonom və ya yarı avtonom şəkildə yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş mexaniki və ya virtual süni agentdir.

S: Qeyd olunanlardan daha qədim robot nümunələri varmı?

Cavab: Antikythera mexanizmi və Jaquet-Droz avtomatı ən qədim bilinən nümunələr arasında olsa da, ola bilsin ki, əvvəllər tarixdə itirilən avtomatlaşdırılmış cihazların nümunələri olub.

S: Son illərdə robototexnika necə inkişaf edib?

Cavab: Robot texnikasındakı son irəliləyişlər son dərəcə mürəkkəb və ağıllı maşınların inkişafına səbəb olub. İnsana bənzər hərəkətlər edə bilən insanabənzər robotlardan tutmuş süni intellektlə işləyən avtonom avtomobillərə qədər robototexnika sahəsi sərhədləri aşmağa davam edir.

Nəticə olaraq, “robot” termini nisbətən yeni olsa da, avtomatlaşdırılmış qurğular və mexaniki varlıqlar anlayışı əsrlər əvvəlinə gedib çıxır. Antikythera mexanizmi və Jaquet-Droz avtomatı qədim mühəndislərin ixtirasını xatırladır, Unimate isə müasir robot texnikasının başlanğıcını qeyd edir. Texnologiya irəliləməyə davam etdikcə, robotların yaşı yalnız qocalmağa hazırlaşır, yeni innovasiyalar daim bu mexaniki möcüzələrin əldə edə biləcəyi sərhədləri itələyir.

