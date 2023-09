İsti havanın içməli suya çevrilməsi: Su yığımında yeni sıçrayış

By

Ostindəki Texas Universitetinin tədqiqatçıları su qıtlığı üçün həll yolu yaratmaq axtarışında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə ediblər. Milli Elmlər Akademiyasının “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc olunmuş son araşdırmalarında onlar yalnız günəş enerjisindən istifadə edərək isti havadan təmiz içməli su çıxara bilən molekulyar mühəndislik əsasında hazırlanmış hidrogel hazırlayıblar.

Hidrojel suyun 104 dərəcə Fahrenheit qədər yüksək temperaturda belə atmosferdən sürətlə və səmərəli şəkildə çıxarılmasına imkan verir ki, bu da onu həddindən artıq istilik və təmiz suya məhdud çıxışı olan ərazilər üçün uyğun edir. Bu texnologiya ilə fərdlər əlavə enerji sərfiyyatına ehtiyac olmadan sadəcə açıq havada cihazı yerləşdirərək suyu əldə edə biləcəklər.

Hidrojel rütubət səviyyəsindən asılı olaraq hər kiloqram gel materialı üçün 3.5 ilə 7 kiloqram arasında su istehsal edə bilər. Bu tədqiqatı fərqləndirən, hidrogelin mikrogellərə uyğunlaşmasıdır ki, bu da suyun tutulması və buraxılmasının sürətini və səmərəliliyini xeyli artırır. Tədqiqatçılar hidrogeli mikro ölçülü hissəciklərə çevirməklə, çoxsaylı gündəlik dövrlər vasitəsilə su istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən yüksək effektiv sorbent hazırlayıblar.

Texnologiyanın genişləndirilməsi növbəti mühüm addımdır. Tədqiqatçılar əldə etdikləri nəticələri bütün dünyada istifadə oluna bilən təmiz içməli su yaratmaq üçün ucuz, portativ həllə çevirmək niyyətindədirlər. Bu inkişaf, əhalinin təxminən 60%-nin bu problemlə üzləşdiyi Efiopiya kimi təmiz suya əsas çıxışı olmayan əhali üçün həyatı dəyişə bilər.

Texnologiyanın gələcək planlarına səmərəliliyi daha da artırmaq üçün mikrogellərin mühəndisliyini optimallaşdırmaq daxildir. Tədqiqatçılar istehsal xərclərini azaltmaq üçün üzvi materialların istifadəsini də araşdırırlar. Bununla belə, sorbent istehsalının genişləndirilməsi və məhsulun davamlılığının təmin edilməsində problemlər qalmaqdadır. Bundan əlavə, müxtəlif tətbiq ssenariləri üçün cihazın portativ versiyalarının yaradılması üzrə səylər davam etdirilir.

Bu irəliləyiş su qıtlığından əziyyət çəkən regionlar üçün ümid işığı təmin etmək potensialına malikdir. Günəş enerjisindən istifadə etməklə isti havanı içməli suya çevirmək bacarığı bizi bütün dünyada su çatışmazlığı problemlərini yüngülləşdirə biləcək davamlı həll yoluna bir addım daha yaxınlaşdırır.

Mənbə:

Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri