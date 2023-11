Həyəcan Başlayır: Steam Qara Cümə Satışları Buradadır!

Səbirsizliklə gözlənilən Steam Qara Cümə satışları rəsmi olaraq başladı və oyunçulara geniş çeşiddə məşhur başlıqlar üzrə heyrətamiz sövdələşmələrdən ibarət bir həftəlik ekstravaqanza təqdim etdi. GMT 6:8 / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET-dən başlayaraq, satış bütün dünyada oyun həvəskarları üçün bir əyləncə olacağını vəd edir. Çoxdan gözlənilən bu tədbir noyabrın XNUMX-dək davam edəcək və qarşıdan gələn bayram mövsümündə oyunçulara sevimli əyləncələri ilə məşğul olmaq üçün kifayət qədər vaxt verəcək.

Endirimli oyunların tam siyahısı yalnız satış başlayanda açıqlansa da, Steam tədbirdə iştirak edən oyunların seçimini nümayiş etdirən maraqlı treyler vasitəsilə bizə nə gözləyəcəyimizə dair təəccüblü bir fikir verdi. Bu sıra sevimli klassiklərin və son blokbasterlərin təsirli qarışığıdır. Terraria və Hunt: Showdown kimi köhnə qiymətli əşyalar The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales və Starfield kimi yeni buraxılışlarla yanaşı, hər oyun zövqü üçün müxtəlif seçimlər vəd edərək diqqət mərkəzində olacaq.

Əl oyun həvəskarlarının marağına səbəb olan çox axtarılan Steam Deck OLED-in bu yaxınlarda satışa çıxarılması ilə bir çoxları məşhur cihaza uyğun oyunlara potensial endirimlər üçün satışa maraqla baxırlar. Oyunçular bu ən müasir əl sistemi ilə oyun təcrübəsini artırmağı səbirsizliklə gözlədiyi üçün cihazın özündə də hər hansı potensial endirimlə bağlı gözləntilər var.

Satışa Like A Dragon: The Man Who Erased His Name və Call Of Duty: Modern Warfare 3 kimi yeni başlıqların daxil edilməsi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Əvvəlki satışlar son buraxılışlar üçün qarışıq nəticələr göstərdi, bəziləri tamamilə xaric edildi və ya digər başlıqlarla müqayisədə minimal endirimlər aldı. Bununla belə, oyunçular bu arzulanan oyunların mövcudluğu və potensial endirimlərin elanını səbirsizliklə gözlədikləri üçün gözlənti yüksəkdir.

Oyun ictimaiyyəti Steam Qara Cümə satışlarının gəlişini qeyd edərkən, həyəcan havanı doldurur. Cəlbedici sövdələşmələr, endirimlər və fantastik oyunlar sırası ilə bu tədbir oyunçulara bankı pozmadan kitabxanalarını genişləndirməyə və yeni sərgüzəştləri kəşf etməyə imkan verir. Sevimli titullarınızı götürməyə və tətil mövsümündə və ondan sonra sizi əyləndirəcək həyəcanlandıran rəqəmsal səyahətlərə çıxmağa hazır olun!

Tez-tez soruşulan suallar

1. Steam Black Friday satışları nə vaxt başlayır?

Steam Qara Cümə satışları bu gün başlayır və 6:8 GMT / 10PM CEST / 1AM PT / XNUMXPM ET-də başlayır.

2. Steam Black Friday satışları nə qədər davam edəcək?

Satış düz bir həftə davam edəcək və başladığı eyni vaxtda noyabrın 28-də başa çatacaq.

3. Hansı oyunları satışda görməyi gözləyə bilərik?

Satışda iştirak edən oyunların tam siyahısı yalnız başladığı zaman açıqlansa da, Steam tərəfindən yayımlanan treyler Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Adam: Miles Morales və Starfield.

4. Satış zamanı Steam Deck OLED-ə endirim ediləcəkmi?

Steam Deck OLED-in özündə endirimlər təsdiqlənməyib, lakin bir çox oyunçular oyun təcrübəsini artıracaq potensial qiymət endirimlərinə ümid edirlər.

5. Like A Dragon: The Man Who Erased His Name və Call Of Duty: Modern Warfare 3 kimi daha yeni titullar satışa daxil ediləcəkmi?

Daha yeni başlıqların satışın bir hissəsi olub-olmayacağı qeyri-müəyyən olaraq qalır, çünki əvvəlki satışlar son buraxılışlar üçün qarışıq nəticələr göstərmişdir. Bununla belə, oyunçular onların mövcudluğu və potensial endirimlərlə bağlı hər hansı elanı səbirsizliklə gözləyirlər.