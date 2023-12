Yeni PlayStation Plus Kampaniyası Maraqlı Hədiyyələr və Endirimlər Təklif edir

By

Sony PlayStation bayram mövsümünü 5 dekabr 2023-cü ildən 5-cü il yanvarın 2024-nə kimi davam edəcək Oyun Mövsümü adlı maraqlı təqdimatla başlayır. Bu ay davam edəcək tədbir sadiq PlayStation icmasını qeyd etmək və mükafatlandırmaq üçün nəzərdə tutulub.

Oyun Mövsümü ərzində PlayStation Plus üzvləri bir sıra fəaliyyət və üstünlükləri səbirsizliklə gözləyə bilərlər. Başlayanlar üçün oyunçular Tsushima Ghost, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake və s. daxil olmaqla məşhur titulları xatırladan yeni avatarlar üçün vauçer kodlarını geri ala bilər. Avatarlar həm PS5, həm də PS4 konsolları üçün mövcuddur və heç bir PlayStation Plus üzvlük tələb olunmur.

Avatarlardan əlavə, PlayStation Gear məhsulları SEASONOFPLAY15 promo kodundan istifadə etməklə 15% endirimlə əldə ediləcək. Oyunçular bu maraqlı təkliflə bağlı ətraflı məlumat və təfərrüatlar üçün gear.playstation.com saytına daxil ola bilərlər.

PlayStation Plus üzvü olmayanlar üçün narahat olmayın, sizin üçün də fəaliyyətlər var. Eksklüziv sövdələşmələrə və turnirlərə daxil ola bilməyəcəksinizsə də, siz hələ də dekabrın 9-dan dekabrın 10-dək pulsuz onlayn multiplayer həftəsonundan həzz ala bilərsiniz. Bu müddət ərzində onlayn multiplayer PlayStation Plus üzvlüyü olmadan əlçatan olacaq və oyunçulara öz oyunlarına qoşulmaq imkanı verəcək. heyranedici multiplayer oyununda dostlar.

Bundan əlavə, PlayStation Turnirləri dekabrın 12-dən dekabrın 17-dək keçiriləcək. Bu, rəqabət qabiliyyətli oyunçular üçün öz bacarıqlarını nümayiş etdirmək və mükafatlar, o cümlədən PlayStation Plus Premium/Deluxe üzvlükləri və PlayStation 5 Rəqəmsal üçün uduş tirajında ​​iştirak etmək şansı qazanmaq üçün əla fürsətdir. Nəşr konsolu.

PlayStation Plus üzvləri PlayStation Mövsümünün bir hissəsi olaraq, həmçinin dekabr ayının PlayStation Plus Aylıq Oyunlarından hər hansı birini istifadə edərək və oynayaraq PlayStation Ulduzlarında bonus xallar qazana bilərlər. Bu, PlayStation Store-da uyğun alışlarla oyun təcrübənizi artırmaq və əlavə üstünlüklər əldə etmək üçün əla yoldur.

Bütün bunlara əlavə olaraq, Sony Pictures Core Benefits PlayStation Plus üzvlərinə seçilmiş filmlərə eksklüziv endirimlərlə yanaşı, seçilmiş filmlər kataloquna giriş imkanı verəcək. Dekabrın 5-dən etibarən Crunchyroll-dan seçilmiş məzmun da əlavə olunacaq və pərəstişkarlarına məşhur anime seriyalarının epizodlarından həzz almağa imkan verəcək.

PlayStation Plus Play Mövsümünü qaçırmayın! Əlavə məlumat üçün rəsmi PlayStation Plus veb saytına daxil olun və inanılmaz oyun, mükafatlar və endirimlər ayı üçün hazırlaşın. Xoşbəxt oyun!