Davina McCall necə həmişəkindən daha gənc görünməyə davam edir

Davina McCall gənc görünüşü və danılmaz enerjisi ilə tanınır və bir çoxları onun həmişəkindən daha gənc görünməyi necə bacardığı ilə maraqlanır. 30 ilə yaxın ictimaiyyətin diqqətində olmasına baxmayaraq, Davina geriyə doğru qocalır.

Yaşına meydan oxumağın sirlərindən biri də dəriyə qulluq rutinidir. Davina supermarketlərdə və küçə mağazalarında tapıla bilən sərfəli məhsullardan istifadə edərək bunu nisbətən sadə saxlayır. Makiyajı yumşaq bir şəkildə təmizləmək və silmək üçün Garnier-in Micellar suyuna and içir. O, bunu Dr Frances Prenna Jones tərəfindən yağlı dərisi üçün ideal olan Formula 2006 adlı toniklə davam etdirir. Onun dəriyə qulluq ritualı Garnier-in “dəbdəbəli” Ultra-lift gecə kremi və SPF50 günəş kremi ilə tamamlanır.

Makiyajdan söz düşəndə ​​Davina təbii görünüşə üstünlük verir. O, tez-tez Trinny Woodall-ın Trinny London seriyasından olan məhsullardan, o cümlədən işıqlandırma üçün BFF De-Stress kremindən istifadə edir. Əsas tuş, Clinique's Chubby stick dodaq boyaları və ənlik toxunuşu onun təzə üz görünüşünü tamamlayır.

Davinanın şirəli saçları onun imicinin ticarət nişanı hissəsinə çevrilib. O, evdə qıfıllarını özü boyayır və heç vaxt saçlarının qurumasına icazə vermir, yaxşı bir fırça ilə fenə üstünlük verir.

Davinanın gənc görünməsində fitnes böyük rol oynayır. O, müntəzəm idmanla məşğul olmağı müdafiə edir və bunun gəncliyin açarı olduğuna inanır. Davina öz iş rejiminə sürətli it gəzintiləri, qaçışlar, Pilates, boks dərsləri və çəki məşqləri kimi müxtəlif fəaliyyətləri daxil edir. Onun hətta veb saytında on dəqiqəlik qol məşqləri var.

Davina onun ümumi sağlamlığına töhfə verən şəkərsiz pəhrizə riayət edir. O, keçmişdə anoreksiya və asılılıq ilə mübarizə aparıb və indi öz rifahını üstün tutur.

Nəticə olaraq, Davina McCall-ın qocalma əleyhinə sirlərinə təlaşsız dəriyə qulluq rejimi, təbii makiyaj, düzgün tərtib edilmiş saçlar, müntəzəm idman və şəkərsiz pəhriz daxildir. İçəridə və xaricdə özünə qulluq etmək öhdəliyi onu həmişəkindən daha gənc saxlayan şeydir.

