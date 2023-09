Yeniləmə v26.10 üçün Fortnite fasiləsi: Nə gözləmək lazımdır

By

v26.10 yeniləməsi üçün Fortnite fasiləsinin bu gün Şərq vaxtı ilə səhər saat 4-də (12 sentyabr 2023-cü il) başlaması planlaşdırılır. Bu yeniləmə Fəsil 4 Mövsüm 4 üçün ilk böyük yeniləməni qeyd edir. O, əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirməsə də, səbirsizliklə gözlənilən bir neçə əlavə var. Sızdıranlar və məlumat mədənçiləri, qənimət hovuzuna yeni bir silah və müalicəvi əşyanın təqdim ediləcəyini təklif edirlər.

Həmişə olduğu kimi, dayanma vaxtı başlamazdan əvvəl serverlər oflayn olacaq. Save The World və Battle Royale daxil olmaqla, bütün oyun rejimlərində uyğunlaşma deaktiv ediləcək. Battle Royale-də oyunçular irəliləyiş itirdikləri üçün heç bir əks-səda ilə üzləşməyəcəklər. Bununla belə, “Save The World” proqramında olanlar Şərq vaxtı ilə saat 3:15-ə qədər sistemdən çıxmalıdırlar.

Bu yeniləmə üçün dayanma müddətinin nisbətən qısa olacağı gözlənilir. Minimum əlavələrlə müntəzəm texniki yoxlama olduğundan, serverlər Şərq vaxtı ilə səhər saat 6-da yenidən onlayn olmalıdır. Bəzi hallarda, tərtibatçılara daha çox vaxt lazım olarsa, o, Şərq vaxtı ilə səhər saat 6:30-a qədər uzana bilər. Oyunçulara Epic Games-dən rəsmi elanı gözləmələri və potensial növbə vaxtlarının və server gecikmələrinin qarşısını almaq üçün serverlər bərpa edildikdən dərhal sonra matçlara atılmamaq tövsiyə olunur.

Fortnite v26.10 yeniləməsi təkcə düzəlişlər deyil, həm də məzmun dəyişiklikləri gətirir. Epic Games, potensial əməkdaşlığa işarə edən “Brrrr…” sözü ilə sirli bir tvit atdı. Ehtimallardan biri, oyunun 1 sentyabr 19-cü ildə buraxıldığı Sub Zero Kıyafetini özündə əks etdirən Mortal Kombat 2023 ilə əməkdaşlıqdır. Başqa bir əməkdaşlıq Shoto Todoroki geyimi gətirərək My Hero Academia ilə ola bilər. Bundan əlavə, tvit yaxınlaşan tutulma səbəbindən adada temperaturun aşağı düşməsinə işarə edə bilər.

Bu potensial əməkdaşlıqlarla yanaşı, yeniləmə Piper Pace, yeni Həftəlik Çağırışlar, Super Üslublar və Reallıq Artırmalarını özündə əks etdirən yeni Snapshot Tapşırıqlarını təqdim edəcək. Bəzi səhv düzəlişləri də həyata keçiriləcək. Fortnite v26.10 yeniləməsi ilə baş verənləri izləməkdə qalın!

Mənbə:

- Sportskeeda