Escape Simulator: Among Us DLC-də Maraqlı Yeni Escape Otağını kəşf edin

Escape Simulator məşhur birinci şəxs tapmaca oyununa həyəcan verici yeni qaçış otağı təcrübəsi gətirərək çoxdan gözlənilən Among Us DLC-ni buraxdı. Dostlarınızı toplayın və "Among Us" onlayn multiplayer oyunundan ilhamlanmış kosmik gəmidən ilhamlanan Mini Skeld qaçış otağında naviqasiya edərkən komanda işinizi və problem həll etmə bacarıqlarınızı sınamağa hazırlaşın.

Bu immersiv DLC-də siz və ekipaj yoldaşlarınız sirrlər və maneələrlə dolu bir kosmik gəmi olan Mini Skeld-də tələyə düşmüsünüz. Məqsədiniz bir sıra mürəkkəb tapmacaları həll etmək, gizli ipuçlarını açmaq və nəticədə vaxt bitməzdən əvvəl qaçmağın bir yolunu tapmaq üçün birlikdə işləməkdir. Amma diqqətli olun, çünki Among Us DLC maraqlı bir twist əlavə edir – sizlərdən biriniz fırıldaqçı ola bilər!

Kosmik gəminin otaqlarını və dəhlizlərini araşdırarkən ayıq-sayıq olmalı və heç kimə etibar etməməlisiniz. Siz sirli mesajları deşifrə edərkən, kilidləri deşifrə edərkən və gəminin sirlərini açarkən əməkdaşlıq çox vacib olacaq. Dostlarınıza güvənə biləcəksiniz, yoxsa kimsə komandaya xəyanət edib missiyanı sabote edəcək?

Escape Simulator üçün Among Us DLC indi Steam-də mövcuddur və oyunçulara əvvəllər heç vaxt olmadığı kimi immersiv qaçış otağı təcrübəsinə dalmaq şansı verir. İstər orijinal Among Us oyununun pərəstişkarı olun, istərsə də yeni problem axtaran tapmaca həvəskarı olmağınızdan asılı olmayaraq, bu DLC saatlarla həyəcanlandıran əyləncə təmin edəcək.

Komandanızı toplayın, detektiv bacarıqlarınızı sınaqdan keçirin və Escape Simulator-un maraqlı Among Us DLC-də Mini Skeld qaçış otağı ilə səyahətinizə başlayın. Siz həqiqəti açıb qaça bilərsiniz, yoxsa fırıldaqçı missiyanızı relsdən çıxarmağa müvəffəq olacaq? Ekipajınızın taleyi sizin əlinizdədir.