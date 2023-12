Marvel Ulduzu Xochitl Gomez, Ulduzlarla Rəqsdə 32-ci Mövsümdə qalib gəldi

By

"Ulduzlarla Rəqs" serialının 32-ci mövsümü Xochitl Gomezi çempion olaraq taclandıran maraqlı finalla başa çatdı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmində Amerika Çaves rolu ilə tanınan Qomez istedadı və qətiyyəti ilə mövsüm boyu münsifləri və tamaşaçıları heyran etdi.

Finalda Gomezin son iki rəqsi, fokstrot və sərbəst hərəkətlər hər ikisi mükəmməl bal topladı. Hakim Kerri Ann İnaba Qomezin sərbəst stilini tərifləyərək bildirib ki, bu, onun indiyə qədər görülməmiş cəsur və cəsarətli tərəfini nümayiş etdirir.

Mövsümün sürpriz yarışmaçısı, ikinci yer tutan Ceyson Mraz da finalda möhtəşəm çıxışlar etdi. Rəqs üçün lazım olan fiziki və atletizmi əvvəlcə düzgün qiymətləndirməyən Mraz bu təcrübənin onu bir insan kimi necə dəyişdirdiyini dilə gətirib. O, həmçinin rəqsi gələcək musiqi şoularına daxil etmək niyyətini açıqlayıb.

Gecə əsasən pozitiv məqamlarla keçsə də, İnabanın tənqidləri ilə bağlı dram da yaşanıb. Azarkeşlər İnabanın qeyri-sabit qolunu şübhə altına aldılar və müəyyən yarışmaçılara qarşı rəğbət hiss etdilər.

Final gecəsində, həmçinin böyük bir açılış üçün əvvəllər yarışdan kənarlaşdırılan cütlüklərin geri qayıtması və keçən mövsümün qalibi Çarli D'Amelionun rəqs proqramı da daxil olmaqla xüsusi çıxışlar nümayiş etdirildi.

Xochitl Gomezin Ulduzlarla Rəqsdə qazandığı qələbə onun əyləncə sənayesindəki istedadını möhkəmləndirməklə yanaşı, həm də populyar mədəniyyətdə təmsil olunmağın vacibliyini vurğulayır. Onun uğuru hər yerdə həvəsli rəqqaslar və ifaçılar üçün ilham mənbəyi kimi xidmət edir.