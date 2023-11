Video Oyun Qiymətlərinin Dəyişən Mənzərəsini Tədqiq edirik

Bu yaxınlarda keçirilən vitrin tədbirində Capcom çox gözlənilən Dragon's Dogma 2-ni nümayiş etdirdi, 26 mart 2024-cü ildə buraxılacaq. Bununla belə, elan həm də sənaye dəyişikliyini qeyd etdi, çünki bu hərəkətli rol oyunu şirkətin 70 dollara ilk addımı olacaq. qiymət aralığı. Oyunun PS5, Xbox Series X/S və Steam versiyaları üçün standart buraxılışların qiyməti 70 dollar, deluxe versiyası isə 80 dollardır.

Son bir neçə il ərzində video oyun sənayesi tədricən yeni qiymət trendinə uyğunlaşır. “Triple A” video qiymət artımı olaraq adlandırılan oyunların qiyməti ənənəvi 60 dollardan 70 dollara qədər artmaqdadır. Street Fighter 6 kimi adlarla tanınan Capcom əvvəllər bu yeni qiymət strategiyasını qəbul etməkdən çəkinmişdi. Bununla birlikdə, Dragon's Dogma 2-nin buraxılması ilə şirkət bu yüksək qiymət nöqtəsinin sularını sınamağa hazır görünür.

Capcom-un qərarı onların prezidenti Haruhiro Tsujimoto-nun sentyabr ayında Tokio Oyun Şousunda video oyun qiymətlərinin "çox aşağı" olduğuna inandığını ifadə edərək söylədiyi fikirlərlə üst-üstə düşür. Tsujimoto, oyunların inkişaf xərclərinin keçmişlə müqayisədə fırıldaqçı artdığını, proqram qiymətlərinin isə eyni sürətlə artmadığını müdafiə etdi. O, maaşların artması və yüksək keyfiyyətli oyunlara davamlı tələbi nəzərə alaraq qiymətlərin artırılmasının sənaye üçün “sağlam seçim” olacağını təklif etdi.

Bəziləri potensial iqtisadi tənəzzülün daha bahalı oyunların satışına təsirini şübhə altına alsa da, Tsujimoto əmin olaraq qalır. Digər əyləncə sənayeləri ilə paralellər apararaq, insanların tənəzzül dövründə hələ də kino və konsertlərə getdiyini qeyd etdi. Onun sözlərinə görə, yüksək keyfiyyətli oyunlar iqtisadi şəraitdən asılı olmayaraq satışa davam edəcək.

Dragon's Dogma 2, Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Forspoken, Dead Island 70, Hogwarts Legacy və Wild Heart kimi buraxılışlar da daxil olmaqla, qiyməti 2 dollar olan artan oyunlar siyahısına qoşulur. Oyun mənzərəsi inkişaf etdikcə, istehlakçıların bu yüksək qiymət nöqtələrinə necə reaksiya verəcəyini və digər tərtibatçıların və naşirlərin buna əməl edib-etməyəcəyini görmək qalır.

FAQ

1. Video oyun qiymətləri niyə artır?

Capcom-un prezidenti Haruhiro Tsujimoto kimi sənaye liderlərinin fikrincə, oyun inkişafının artan xərcləri və artan əmək haqqını kompensasiya etmək zərurəti video oyun qiymətlərinin artmasına səbəb olan amillərdir. Onlar iddia edirlər ki, mövcud qiymətlər yüksək keyfiyyətli oyunlar yaratmaq üçün tələb olunan resursları əks etdirmir.

2. 70 dollarlıq qiymət nöqtəsi video oyunlar üçün yeni standart olacaqmı?

Bir neçə oyun 70 dollarlıq qiymət nöqtəsini qəbul etsə də, bunun yeni sənaye standartı olub-olmayacağı hələ aydın deyil. Hər bir naşir və tərtibatçı qiymət strategiyalarına qərar verməzdən əvvəl istehlakçı reaksiyasını və bazar tendensiyalarını qiymətləndirəcək.

3. İqtisadi tənəzzül zamanı artan oyun qiymətləri oyun satışlarına təsir edəcəkmi?

Haruhiro Tsujimoto kimi sənaye liderləri yüksək keyfiyyətli oyunların hətta iqtisadi tənəzzüllər zamanı da satılmağa davam edəcəyinə inanırlar. Onlar iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq insanların hələ də asudə vaxtlarını keçirdikləri digər əyləncə sənayeləri ilə paralellər aparırlar.

4. Hər hansı alternativ qiymət modelləri nəzərdən keçirilirmi?

Hal-hazırda 70 dollar bir çox oyunlar üçün üstünlük təşkil edən qiymət nöqtəsi olsa da, tərtibatçılar və naşirlər daha geniş istehlakçıları əhatə etmək və müxtəlif alış seçimləri təklif etmək üçün səviyyəli qiymətlər və ya abunə xidmətləri kimi alternativ qiymət modellərini araşdıra bilərlər. Bununla belə, sənaye hələ də sınaq və uyğunlaşma mərhələsindədir.