Yeni Game Studios TIGA Awards 2023-də parlayır

Böyük Britaniyanın ticarət orqanı TIGA bu yaxınlarda oyun sənayesindəki görkəmli nailiyyətləri təqdir edən illik mükafatlandırma mərasimini keçirdi. Bu ilki mükafatlar inkişaf etməkdə olan oyun studiyalarının yeniliklərini və yaradıcılığını nümayiş etdirərək, onların daim inkişaf edən oyun mənzərəsinə töhfələrini vurğuladı.

Mərasimin qalibi Dlala Studios oldu, hansı ki, maraqlı yaradıcılığı olan Disney İllüziya Adası üçün İlin nüfuzlu Oyunu mükafatına layiq görüldü. Bu cazibədar oyun nəinki yüksək mükafat qazandı, həm də ən yaxşı sosial oyun titulunu qazandı, immersiv oyunu və valehedici hekayə xətti ilə oyunçuları valeh etdi.

Ustwo Games iki kateqoriyada tanınma qazanan başqa bir görkəmli qalib olaraq ortaya çıxdı. Desta: The Memories Between adlı düşündürücü oyunu ilə Ustwo Games nəinki Müxtəliflik Mükafatını qazandı, həm də Oyunlarda Yaradıcılıq mükafatını aldı. Desta: The Memories Between hekayənin yeni ölçülərini araşdırır, oyunçulara təzə və immersiv oyun təcrübəsi təklif edir.

Qeyri-adi sənətkarlığı ilə tanınan görkəmli studiya olan Sumo Digital, onların fədakarlığı və istedadının sübutu olan Ən Yaxşı Böyük Studiya mükafatını qazandı. Bundan əlavə, onlar yeni Ən Yaxşı İstedadların İnkişafı Təşəbbüsü kateqoriyasının ilk alıcısı olmaq şərəfini də iddia etdilər. Sumo Digital-in istedadı yetişdirmək və sənaye daxilində böyüməyi təşviq etmək öhdəliyi layiqincə tanınıb.

TIGA Mükafatları 2023 müxtəlif sahələrdə mükəmməlliyi qeyd etmək üçün iki yeni kateqoriya təqdim etdi. Playground Games müsbət iş mühitini inkişaf etdirmək üçün öz sədaqətlərini nümayiş etdirərək, İş Yerində Rifah Öhdəliyi Mükafatını qazandı. Bu arada, Rocksteady Studios davamlı və məsuliyyətli təcrübələrinə görə ESG üzrə Öhdəlik mükafatına layiq görülüb.

Tanınma, studiyalardan kənara çıxaraq, oyun sənayesinə əhəmiyyətli töhfələr vermiş əlamətdar şəxslərə də şamil edildi. Playground Games-in HR direktoru Ceraldine Cross, müstəsna liderliyini və şirkətin uğuruna verdiyi töhfələri etiraf edərək, Üstün Fərdi Mükafat aldı. Flix Interactive şirkətinin CEO-su Con Tearle, onun oyun inkişafına uzaqgörən yanaşmasını tanıyaraq, Üstün Liderlik Mükafatına layiq görüldü.

TIGA Mükafatları 2023 mərasimi nüfuzlu Troxy Londonda toplanan 350-dən çox iştirakçı ilə böyük uğur qazandı. Bu ilki qaliblər oyun sənayesində yeni istedad və innovasiya dalğasını təmsil edir, sərhədləri aşır və bütün dünyada oyunçuları cəlb edir.

