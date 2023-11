Diablo IV Mövsüm 2 Yeniləmə: Məzmun Təzə Dalğası

Çox gözlənilən hərəkətli rol oyunu Diablo IV, Qan Mövsümü ilə oyun ictimaiyyətində dalğalar yaradır. Bu ikinci mövsüm oyunçuları çox sevindirən çoxlu balans dəyişiklikləri və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə nəticələndi. İndi, mövsümün başlamasından bir neçə həftə sonra, tərtibatçı Blizzard daha da maraqlı yeniləmələr və fanat xidməti vəd edən əlavə yamağı buraxdı.

Bu yeniləmənin diqqətəlayiq məqamlarından biri, hər sinif üçün bir olmaqla, beş Unikal Üzük şəklində birinci mövsümdən Bədxassəli həvəskarların yenidən təqdim edilməsidir. Bu sevimli həvəskarlar oyunçuların ürəyini fəth etdi və Blizzard bunu məhdud vaxt mövsümündən sonra sevinci qaytarmaq üçün bir fürsət olaraq gördü. Üzüklər, o cümlədən Ring of Red Furor, Tal Rasha's Iridescent Loop, Airidah's Exorable Will, Writhing Band of Trickery və Ring of the Sacrilegious Soul, hər sinif üçün oyun təcrübəsini artıran unikal və güclü keyfiyyətlər təklif edir.

Üstəlik, bu yeniləmənin buraxılışı bir neçə səhv düzəlişləri və oyun təkmilləşdirilməsi gətirir. Diqqətəlayiq bir dəyişiklik, Sanguine Battery Tədbiri üçün sütun sağlamlığının artmasıdır ki, bu da onu oyunçular üçün daha çətinləşdirir. Bundan əlavə, Lord Zir boss döyüşü, Zir səndələndikdə əlavə düşmənlərin lazımi şəkildə heyrətə gəlməsini təmin etmək üçün tənzimləndi. Lilitin ilk Echo of Lilith mərhələsində ləğv edildikdən sonra təsir sahəsinə hücumlar etməsinə mane olan Lilitin davranışında da düzəlişlər edilmişdir.

Bütün bu maraqlı yeniləmələrlə oyunçular bu yamağın onlar üçün nə hazırlayacağını səbirsizliklə gözləyirlər. İstər həyəcan verici yeni Unikal Üzüklər, istərsə də müxtəlif səhv düzəlişləri olsun, Diablo IV-in 2-ci Mövsüm yeniləməsi oyunçuları Sanctuary dünyasına cəlb etməyi və qərq etməyi vəd edir.

FAQ:

S: Bədxassəli Üzüklər həm mövsümi, həm də əbədi aləmdə mövcuddurmu?

Cavab: Bəli, Bədxassəli Üzüklər indi həm mövsümi, həm də əbədi səltənətlərdə əldə edilə bilər ki, bu da oyunçulara məhdud vaxt mövsümündən sonra sevimli həvəskarlarından həzz almağa imkan verir.

S: Ən son yamaqda hansı səhv düzəlişləri var?

Cavab: Ən son yamaq, Sanqvinik Batareya Tədbiri üçün sütun sağlamlığının artırılması, Lord Zir boss döyüşündə əlavə düşmənlərin müvafiq heyrətləndirilməsi və Lilithin davranışına düzəlişlər daxil olmaqla, müxtəlif xətaların düzəldilməsini təqdim edir.

S: Qorxu və İnam Döyüşündə mövsümi axtarışa cəhd etmək üçün xüsusi şərt varmı?

Cavab: Bəli, oyunçular Qorxu və İnam Döyüşünə cəhd etməzdən əvvəl Mövsümün 3-cü Fəslini tamamlamalıdırlar.

S: Bir neçə kvest zamanı ərazini tərk etsəm, kvest markerləri yerində qalacaqmı?

Cavab: Bəli, çoxlu kvestlər zamanı ərazini tərk etsəniz belə, daha rahat və sadələşdirilmiş oyun təcrübəsi təmin edən kvest markerləri indi yerində qalacaq.