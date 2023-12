Nyu York Dövlət Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti ovçuluqda dronların istifadəsinə müraciət edir

Nyu-York Dövlət Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti (DEC) bu yaxınlarda ovçuluqda pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) və ya dronların istifadəsi ilə bağlı mövqeyini aydınlaşdırdı. Ovçu tərəfindən yığılmış maral və ya ayının bərpasına kömək etmək üçün dronlardan istifadə ilə bağlı sorğular olsa da, DEC yerin izlənilməsi və bərpasının ovun ayrılmaz hissəsi olduğunu və dronların istifadəsini nəzərdə tutmamalı olduğunu vurğulayır.

DEC-ə görə, dronlar Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) tərəfindən təyyarələr kimi təsnif edilir və ovçulara kömək etmək üçün istifadə edilməsi Nyu York ştatının qanunları ilə qadağandır. Bu məhdudiyyət həm hobbi, həm də istirahət məqsədi daşıyan dron pilotlarına, həmçinin FAA qaydalarına əsasən fəaliyyət göstərən kommersiya pilotsuz təyyarə pilotlarına aiddir.

Qeyd etmək vacibdir ki, çaşqınlıq, təyyarələrdən istifadəni qadağan edən qanunun eyni bölməsinin maral və ya ayı ovuna kömək etmək üçün itlərin istifadəsini də qadağan etməsi ilə əlaqədardır. Bununla belə, DSK-nın maral və ayının bərpası üçün xüsusi olaraq qarmaqlı izləmə itlərinin istifadəsini tənzimləmək və lisenziyalaşdırmaq səlahiyyəti var. Təəssüf ki, pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsi ilə bağlı oxşar müddəa yoxdur və buna görə də DEC onların istifadəsini tənzimləyə və ya lisenziyalaşdıra bilməz.

Ölü və ya yaralanmış maral və ya ayının yerini tapmaqda köməyə ehtiyacı olan ovçular üçün DEC könüllü, lisenziyalı, zəncirvari itləri izləyən it idarəçiləri ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə edir. Bu xidməti təmin etmək üçün bir neçə təşkilat var, o cümlədən mərkəzi və şərq Nyu York üçün Deer Search, Inc., Finger Lakes Region üçün Deer Search FLC, Inc. və Qərbi Nyu York üçün WNY, Inc.

Nəticə olaraq, DSK-nın ovda dronların istifadəsi ilə bağlı mövqeyi aydındır - onlara icazə verilmir. Yerin izlənilməsi və bərpası ovçular üçün vacib bacarıqlardır və bu fəaliyyətlərdə dronların istifadəsi Nyu York ştatının qanunları ilə qadağandır. Yardıma ehtiyacı olan ovçular, maral və ya ayının bərpasına kömək etmək üçün lisenziyalı sıçrayışlı izləmə it idarəçilərinə etibar etməlidirlər.