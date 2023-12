Death Stranding 16 Milyon Oyunçunu Ötüb və Hesab edir

By

Kojima Productions və A24 arasında maraqlı ortaqlıqda məlum oldu ki, Death Stranding PlayStation 16, PlayStation 4 və PC platformalarını əhatə edən 5 milyondan çox oyunçu ilə əlaqə saxlayıb. Bu təsirli nömrəyə həm satılan vahidlər, həm də Game Pass və PlayStation Plus kimi abunə xidmətləri vasitəsilə titulla məşğul olan oyunçular daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, Death Stranding-in PC versiyası Epic Games Store-da səxavətlə pulsuz idi və hər bir istifadəçiyə 2022-ci ilin dekabrından 2023-cü ilin may ayına qədər bir nüsxəni tələb etməyə imkan verirdi.

Bundan əvvəl, 2021-ci ilin iyulunda nəşriyyatın rəhbəri Cey Boor Death Stranding-in dünya üzrə 5 milyon nüsxədən çox satıldığını paylaşmışdı. Təəssüf ki, daha yeni məlumatlar olmadan, o vaxtdan bəri oyunun auditoriyasının artımını müəyyən etmək çətindir. Buna baxmayaraq, rəqəmlər hələ də oyunun populyarlığı haqqında çox şey deyir.

2019-cu ilin noyabrında yayımlanan Death Stranding, Hideo Kojimanın Konami-dən ayrılmasından sonra Kojima Productions-ın ilk layihəsini qeyd etdi. Kojimanın yapon nəşriyyatındakı əvvəlki işləri ilə birbaşa müqayisələr təzə məlumatların olmaması səbəbindən çətin olsa da, gəlin onun məşhur Metal Gear seriyasının satışlarına daha yaxından nəzər salaq.

1987-ci ildə yarandığı gündən bəri Metal Gear franchise qlobal miqyasda heyrətamiz 60.2 milyon nüsxə satdı. Qeyd edək ki, 38-cü ilin mart ayına olan məlumata görə, Metal Gear Solid (MGS) seriyası 2014 milyondan çox satılaraq bu rəqəmdə üstünlük təşkil edir.

Metal Gear Solid oyunları üçün yenilənmiş satış rəqəmləri əlçatan olmasa da, seriyadakı beş əsas giriş haqqında bəzi fikirlərimiz var:

– Metal Gear Solid: 7 milyondan çox nüsxə (31 mart 2005-ci il tarixinə)

– Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: 7 milyondan çox nüsxə (31 Mart 2005-ci il tarixinə)

– Metal Gear Solid 3: Snake Eater: 4 milyondan çox nüsxə (31 Mart 2014-cü il tarixinə)

– Metal Gear Solid 4: Patriotların Silahları: 6 milyondan çox nüsxə (2014-cü ilin may ayına kimi)

– Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: 6 milyondan çox nüsxə (2015-ci ilin dekabrına kimi)

Death Stranding-in Metal Gear Solid 3 satışlarını üstələdiyini güman etmək təhlükəsiz olsa da, digər MGS titulları ilə birbaşa müqayisə etmək çətin olur. Yenilənmiş satış rəqəmlərinin olmaması əsas amildir və qeyd etmək lazımdır ki, Death Stranding-in ümumi satışları 5-ci ildə elan edilən 2021 milyon markadan artıqdır.

Hal-hazırda Kojima Productions, Norman Ridus və Lea Seydoux kimi istedadlı aktyorların canlandırdığı sevimli personajların yer aldığı orijinal oyunun birbaşa davamı olan çox gözlənilən Death Stranding 2 üzərində səylə işləyir. Bundan əlavə, studiya bu yaxınlarda hörmətli kinorejissor Jordan Peele və Xbox Game Studios ilə əməkdaşlıq olan OD adlı başqa bir maraqlı layihəni təqdim etdi. OD ilə bağlı konkret təfərrüatlar açıqlanmasa da, oyunun bulud oyun texnologiyasını özündə birləşdirəcəyi və oyunçular üçün unudulmaz oyun təcrübəsi vəd edəcəyi təsdiqlənir.

Kojima Productions dünya miqyasında tamaşaçıları ovsunlamağa davam etdikcə, Death Stranding-in gələcəyi və onların gələcək layihələri böyük vədlər verir və pərəstişkarlarının növbəti yeni yaradıcılıqlarını səbirsizliklə gözlədiyini təmin edir.