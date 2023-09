Sürət qutusu, Borderlands seriyasının arxasındakı şirkət, satışa çıxarıldığı bildirilir

By

Məlumatlara görə, Borderlands seriyasını inkişaf etdirməklə tanınan ABŞ-ın oyun şirkəti Gearbox hazırda satışdadır. Gearbox-un ana şirkəti Embracer müxtəlif variantları nəzərdən keçirir, onlardan biri studiyanın satışıdır. Artıq bir neçə üçüncü tərəf şirkəti almağa maraq göstərib. Bununla belə, nə Embracer, nə də Gearbox məsələ ilə bağlı heç bir rəsmi şərh verməyib.

Bu xəbər Embracer üçün çətin bir vaxtda gəlir, çünki hazırda böyük bir restrukturizasiya prosesindən keçir. Bu restrukturizasiyanın bir hissəsi olaraq məşhur Saints Row seriyasına cavabdeh olan "Volition" studiyası artıq bağlanıb. Bu ilin əvvəlində Embracer, Səudiyyə hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən Savvy Games Group şirkəti ilə 2 milyard dollarlıq müqavilənin uğursuzluğundan sonra studiyaları bağlamaq və oyunları ləğv etmək planlarını açıqladı.

Ana şirkət olan Embracer Group, son illərdə Tomb Raider-in inkişaf etdiricisi Crystal Dynamics də daxil olmaqla bir neçə məşhur studiyanı satın alaraq satınalma çılgınlığı içərisindədir. Gearbox-un alınması 2021-ci ilin fevralında tamamlandı və şirkəti 1.4 milyard dollar dəyərində qiymətləndirdi. Gearbox bu yaxınlarda Borderlands spin-offları Tiny Tina's Wonderlands və New Tales from the Borderlands'ı buraxdı. Onlar həmçinin bu il uğurlu talançı atıcı Remnant 2-ni nəşr etdilər. Bundan əlavə, onlar 3-cü ildə Blackbird Interactive tərəfindən hazırlanmış elmi fantastik real vaxt strategiya oyunu olan Homeworld 2024-ü nəşr etməyə hazırlaşırlar.

Eli Rotun rejissoru olduğu Borderlands filminin 2024-cü ilin yayında kinoteatrlarda nümayişi planlaşdırıldığı üçün şirkət həmçinin oyun dünyasından kənarda da iştirakını genişləndirir. Bu onu göstərir ki, şirkətin gələcəyi ilə bağlı mövcud qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, Gearbox öz franşizasına sadiq qalır və yeni layihələr üzərində fəal işləyir.

