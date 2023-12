Qardaşlar: İki Oğulun Nağılının Remeykinin Əsərdə olacağı barədə şayiələr yayılıb

By

Xülasə:

Starbreeze və 505 Games-in məşhur Xbox 360 macəra oyunu Brothers: A Tale of Two Sons-un remeyk alına biləcəyi ilə bağlı şayiələr var. Heç bir rəsmi açıqlama verilməsə də, nüfuzlu sızdıran Billbil-kun bu ehtimala işarə edərək, pərəstişkarlarını remeykin hansı dəyişikliklər və təkmilləşdirmələr gətirə biləcəyinə dair fərziyyələrə səbəb olub. Estetikası, kooperativ idarəetmə sistemi və ürəkaçan hekayəsi ilə təriflənən orijinal oyun tənqidçilər və oyunçular arasında hit oldu. Söz-söhbətlər doğrudursa, oyunun Xbox Series X|S-də yeni auditoriya tərəfindən yenidən diqqəti cəlb etdiyini görmək həyəcanlı olardı.

Orijinal Brothers: A Tale of Two Sons oyunu Starbreeze Studios tərəfindən hazırlanıb və ilk olaraq 360-cü ildə Xbox 2013-da, ardınca 2015-ci ildə Xbox One buraxılışı ilə buraxılıb. O, oyunçuların hər bir barmaq çubuğundan istifadə edərək hər iki bacı-qardaşı eyni vaxtda idarə etdiyi unikal oyun təcrübəsi təklif edirdi. Oyun oyunçuları tapmacalar, boss döyüşləri və platforminq problemləri ilə dolu şıltaq bir dünyada səyahətə çıxardı.

Potensial remeyk haqqında dəqiq təfərrüatlar az olsa da, pərəstişkarlar qrafika və oyun mexanikasında təkmilləşdirmələrin olub-olmayacağını bilmək istəyirlər. Bundan əlavə, Xbox 360 və Xbox One üçün mövcud nailiyyət yığınlarına bənzər oyunun Xbox Series X|S versiyası üçün yeni nailiyyətlərin mümkünlüyü barədə fərziyyələr var.

Əlavə məlumat almaq istəyənlər üçün 505 Oyunun Geoff Keighley-nin The Game Awards 2023 şousu zamanı elan edə biləcəyi güman edilir. Azarkeşlər və həvəskarlar potensial Brothers: A Tale of Two Sons remeyki haqqında yenilikləri izləməyə təşviq edilir. Bu arada pərəstişkarlar hələ də Xbox Mağazasında mövcud olan orijinal versiyalardan həzz ala və iki qardaşın epik macərasının valehedici nağılından həzz ala bilərlər.