Baldur's Gate 3 üçün yeni Xbox buraxılış tarixi bəlli oldu

Larian Studios, Xbox Series X|S-də Baldur's Gate 3-ün çoxdan gözlənilən buraxılış tarixinin The Game Awards 2023-də təqdim ediləcəyini elan etdi. Studiya oyunun hələ dekabr ayında buraxılması yolunda olduğunu təsdiqləyir. Bu maraqlı xəbər, bu tənqidi bəyənilən RPG oyununun gəlişini səbirsizliklə gözləyən Xbox oyunçuları üçün xoş bir yeniləmə olaraq gəlir.

Baldur's Gate 3 ilk olaraq bir neçə ay əvvəl PC və PS5 üçün istifadəyə verildi, lakin Xbox versiyası Series S konsolunda texniki problemlərə görə bəzi uğursuzluqlarla üzləşdi. Microsoft-un siyasəti bütün Xbox Series X|S versiyalarında oyun funksiyalarının paritetini təmin etməkdir, lakin Baldur's Gate 3 üçün istisna edilib. Series S versiyası bölünmüş ekran funksiyasını dəstəkləməyəcək, X Seriya versiyasında isə bu xüsusiyyət saxlanılacaq.

Larian Studios pərəstişkarlarını əmin etdi ki, onlar Xbox versiyasının 2023-cü ilin sonuna qədər buraxılacağını gözləyə bilərlər və dekabr ayı yaxınlaşır, görünür, hər şey plana uyğun olaraq rəvan gedir.

Bundan əlavə, Larian Studios Divinity: Original Sin seriyasında başqa bir hissənin mümkünlüyünə işarə etdi, lakin bunun onların növbəti layihəsi olmaya biləcəyini aydınlaşdırdı. Gələcək səylərinə baxmayaraq, Baldur's Gate 3-ü tamamlamaq onların əsas prioriteti olaraq qalır.

Dekabrın 2023-nə planlaşdırılan Game Awards 7 bütün dünya üzrə oyunçular üçün maraqlı hadisə olacağını vəd edir. Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder və Alan kimi yüksək qiymətləndirilən digər titullarla yanaşı, ilin nüfuzlu oyunu kateqoriyasına namizəd olub. Oyan 2.

IGN tərəfindən edilən bir araşdırmada Baldur's Gate 3, onun taktiki döyüşünü, cəlbedici hekayəsini, yaxşı hazırlanmış personajlarını, immersiv dünyasını və təltifedici kəşfiyyatını tərifləyən CRPG-lər üçün yeni bir meyar kimi qiymətləndirildi.

Oyun sənayesi ilə bağlı əlavə yeniləmələr və anlayışlar üçün Insider, Kotaku, NPR və Variety kimi nəşrlərə töhfə vermiş təcrübəli sərbəst yazıçı Corc Yanqı izləyə bilərsiniz.

FAQ

Baldur's Gate 3 Xbox Series X|S-də nə vaxt buraxılacaq?

Baldur's Gate 3-ün Xbox versiyasının dəqiq buraxılış tarixi The Game Awards 2023-də açıqlanacaq. Oyunun dekabrda buraxılması planlaşdırılır.

Baldur's Gate 3-ün Xbox Series S versiyası bölünmüş ekranı dəstəkləyəcəkmi?

Xeyr, Baldur's Gate 3-ün Xbox Series S versiyası bölünmüş ekran funksiyasını dəstəkləməyəcək. Yalnız Series X versiyasında bu xüsusiyyət olacaq.

Başqa bir İlahiyyat: Original Sin oyununun şansı varmı?

Larian Studios Divinity: Original Sin seriyasının başqa bir hissəsinin mümkünlüyünə işarə etsə də, bu, onların növbəti layihəsi olmaya bilər. Studiya Baldur's Gate 3-ü tamamlamağa diqqətini davam etdirir.

The Game Awards 2023-də İlin Oyununa başqa hansı oyunlar namizəddir?

Baldur's Gate 3 ilə yanaşı, İlin Oyunu üçün namizədlər arasında The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder və Alan Wake 2 var.