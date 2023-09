Apple Hadisəsi 2023: Bilməli olduğunuz hər şey

Çox gözlənilən "Wanderlust" adlı Apple Tədbiri 2023, 12 sentyabr 2023-cü ildə, saat 10:00-da baş tutacaq. Bu tədbir iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 və daha çox daxil olmaqla bir sıra yeni məhsulları nümayiş etdirəcək. Bir çox insan bu yeni cihazların, xüsusən də görünəcəyi şayiələrə görə iPhone 15 Ultra-nın buraxılışını səbirsizliklə gözləyir.

Apple Event 2023, Apple TV və Apple.com-da canlı yayım üçün əlçatan olacaq və izləyicilərə ən son məhsul elanlarından xəbərdar olmaq imkanı verəcək. Tədbirin vaxtları ölkədən asılı olaraq dəyişəcək. Məhsullar satışa çıxarıldıqdan sonra əvvəlcədən sifarişlər mümkün olacaq və çatdırılma bir neçə gün ərzində gözlənilir.

Apple Event 2023 üçün məhsul sırasına iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra və ya Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 və s. daxildir. Bu cihazlar texnologiya həvəskarlarını həyəcanlandıracaq müxtəlif xüsusiyyətlər və təkmilləşdirmələr təklif edir.

Apple Tədbiri 2023 üçün ölkə üzrə vaxtlar aşağıdakı kimidir: ABŞ (10:00 PT), Avropa (10:00 AM PT), Hindistan (10:30 IST), Avstraliya (10:00 AM PT), Kanada (10:00 PT), Böyük Britaniya (10:00 AM PT), BƏƏ (10:00 AM PT), Rusiya (10:00 AM PT) və Çin (10:00 AM PT).

Apple Event 15-də iPhone 2023 təqdimatının diqqət çəkən məqam olacağı gözlənilir. iPhone 15, müxtəlif istifadəçi seçimlərinə cavab verən iPhone 15 Pro və Pro Max kimi müxtəlif variantlarda gələcək. İPhone 15-in satış qiymətinin 80,000 Rs civarında olacağı şayiələrə görə onu yüksək səviyyəli cihaz edir.

Bundan əlavə, Apple Tədbiri WatchOS 9 adlı yenilənmiş əməliyyat sistemini özündə əks etdirən Apple Watch Series 10-u təqdim edəcək. İstifadəçilər Apple Watch-un bu son iterasiyasında bir sıra yeni funksiyalar və təkmilləşdirmələr gözləyə bilərlər.

Apple Event 2023-ə canlı baxmaq üçün tamaşaçılar apple.com saytına daxil ola və ya Apple TV və ya YouTube proqramı vasitəsilə tədbirə daxil ola bilərlər. Bu platformalar ən son məhsullara və elanlara birbaşa nəzər salmaqla hadisənin baş verdiyi zaman şahidlik etmək imkanı verir.

Nəticə olaraq, Apple Event 2023 çox gözlənilən, maraqlı yeni cihazlar və funksiyalar vəd edir. Dünyanın hər yerindən texnologiya həvəskarları bu tədbiri səbirsizliklə gözləyirlər və bu, həm Apple pərəstişkarları, həm də istehlakçılar üçün mütləq izlənilməlidir.

Mənbə:

-Apple.com