Spotify və Apple: Podcast Reytinqlərindəki Fərqləri Açıqlamaq

Kristen Radtke / The Verge tərəfindən illüstrasiya; Getty Images

Podcasting dünyasında, insanların podkast istehlak vərdişləri ilə bağlı fikirlər əldə etmək üçün ilin sonu axın görüşləri səbirsizliklə gözlənilir. Həm Spotify, həm də Apple bu yaxınlarda ilin ən populyar şoularını nümayiş etdirən ən yaxşı podcast siyahılarını açıqladı. İki siyahı arasında bəzi üst-üstə düşsə də, onlar əsasən hər bir platformanın fərqli auditoriyalarını və strategiyalarını vurğulayan müxtəlif podkastlara malikdir.

Apple-ın ən yaxşı 10 podkastına "Crime Junkie", "The Daily" və "This American Life" kimi fanatların sevimliləri daxildir. Əsl cinayətə, xəbərlərə və qurulmuş podkast brendlərinə güclü diqqət yetirməklə, Apple-ın reytinqləri yaşı daha yaşlı olan uzun müddətdir podkast dinləyicilərini cəlb edir. Digər tərəfdən, Spotify-ın ən yaxşı 10 xüsusiyyəti "Co Rogan Təcrübəsi", "Atasına Zəng et" və "Serial Qatillər" kimi göstərir. Spotify-ın siyahısı məşhurların söhbət şoularına və orijinal məzmuna diqqət yetirməklə daha çox gənc auditoriyaya xidmət edir.

Qeyd edək ki, Spotify öz məzmununu görkəmli şəkildə nümayiş etdirir, ən yaxşı 10 şousundan dördü Spotify orijinallarıdır. Keçmişdə bu yanaşma müəyyən tənqidlərə məruz qalsa da, Spotify bu yaxınlarda eksklüzivlikdən uzaqlaşaraq bir çox podkastlarını geniş istifadəyə verib. Reytinqlər həmçinin müəyyən şouların uğuruna töhfə verən platformadaxili marketinq və dinləyici vərdişlərinin təsirinə də işıq salır.

Qeyd etmək vacibdir ki, bu reytinqlər bütün podcasting sənayesi deyil, onların müvafiq platformalarına nəzər salır. Edisonun rüblük araşdırmasına görə, “The Joe Rogan Experience” və “Crime Junkie” platformalarda davamlı olaraq populyardır. Bununla belə, “emma chamberlain ilə hər şey gedir” və “Serial Qatillər” kimi digər şoular dinləyicilərin seçimlərinə əsasən sorğularda fərqli reytinqlərə malik ola bilər.

Nəhayət, podcast reytinqlərindəki fərq hər platformada dinləyicilərin müxtəlif üstünlüklərini vurğulayır. Bu siyahıları təhlil edərkən Spotify və Apple-ın xüsusi demoqrafik göstəricilərini və strategiyalarını, həmçinin dinləyici davranışlarını nəzərə almaq çox vacibdir. Bu sıralamalar podkastinq mənzərəsi ilə bağlı dəyərli fikirlər təklif edir, baxmayaraq ki, onlar bütövlükdə sənayeni mütləq əks etdirməyə bilər.

FAQ:

Niyə Spotify və Apple-ın fərqli ən yaxşı podcast siyahıları var?

Spotify və Apple-ın fərqli auditoriya və strategiyaları var ki, bu da onların ən yaxşı podcast reytinqlərinə təsir edir. Apple yaşlı dinləyiciləri cəlb etməyə meyllidir və əsl cinayət, xəbərlər və köklü podcast brendlərinə diqqət yetirir. Bunun əksinə olaraq, Spotify daha gənc auditoriyaya xidmət edir və məşhurların söhbət şoularını və orijinal məzmunu vurğulayır.

Niyə Spotify ən yaxşı podkastlarında öz məzmununu təbliğ edir?

Spotify, orijinal şoularının dəyərini vurğulamaq və dinləyiciləri platformalarından istifadə etməyə təşviq etmək üçün ən yaxşı podkastlarında öz məzmununu nümayiş etdirir. Keçmişdə tənqid olunsa da, Spotify bu yaxınlarda eksklüzivlikdən uzaqlaşaraq podkastlarını geniş istifadəyə verib.

Spotify və Apple-dan podcast reytinqləri sənaye miqyasında hesab edilməlidirmi?

Xeyr, bu sıralamalara bütün podkastinq sənayesinin hərtərəfli təmsili deyil, müvafiq platformalarının snapshotı kimi baxmaq lazımdır. Dinləyicilərin demoqrafik göstəriciləri, platforma strategiyaları və tanıtım səyləri kimi faktorlar reytinqlərə töhfə verir və onları hər bir platformaya xas edir.