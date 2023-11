Tez-tez verilən suallar: 2023 F1 Las Vegas Grand Prix nə vaxtdır?

By

Qarşıdan gələn 2023 F1 Las Vegas Qran Prisini səbirsizliklə gözlədiyimiz üçün təqvimlərinizi 19 Noyabr Bazar günü üçün qeyd etmək vacibdir. Yarışın ET vaxtı ilə saat 1:00-da baş tutması planlaşdırılıb və bu, "Adrenalinlə dolu tamaşa"nın simvolik küçələrində vəd edir. Günah şəhəri'.

Qran Pri həftəsonundan maksimum yararlanmaq üçün Formula 1 həvəskarları həmçinin çoxsaylı məşq sessiyalarına və sıralanma turlarına köklənə bilərlər. Cümə axşamı və cümə günləri (yerli vaxtla) iki pulsuz məşq, ardınca cümə günü gecə yarısı seçmə mərhələlərdən əvvəl başqa bir məşq olacaq. Bununla belə, Şərq Saat qurşağındakı tamaşaçılar vaxt fərqinə diqqət yetirməlidirlər, çünki gecə yarışı cədvəli daha bir mürəkkəblik qatını əlavə edir.

ABŞ-da F1 yarışlarını hansı telekanalın yayımlayacağı ilə maraqlananlar üçün bu il ESPN, ESPN2 və ABC sizin seçiminiz olacaq. Onlar bütün Formula 1 yarışlarını televiziyada canlı nümayiş etdirəcəklər. Bundan əlavə, siz ESPN-in rəqəmsal platforması vasitəsilə yarışları canlı yayımlaya və ya tələb oluna bilərsiniz.

Həftə sonunuzu planlaşdırmağınıza və hər həyəcanverici anı tutmağınıza kömək etmək üçün 2023 F1 Las Vegas GP üçün ESPN TV cədvəlini təqdim edirik:

Cümə axşamı, 16 noyabr:

- Açılış mərasimi: ESPN12-də 30:2 ET

– Təcrübə 1: ESPN11-də 25:2 ET

Cümə, 17 noyabr:

– Təcrübə 2: ESPN-də 2:55 ET

– F1 Şou: ESPN4-də 15:3 ET

– Təcrübə 3: ESPNU-da 11:25 ET

18 noyabr şənbə:

– Seçmə: ESPN-də 2:55 ET

– Ted's Qualifying Notebook: ESPN5-də səhər saat 00:3 ET

19 noyabr bazar günü:

– Yarış: ESPN-də 12:55 ET

– Damalı Bayraq: ESPN3-də səhər saat 00:3 ET

– Ted's Notebook: ESPN4-də səhər saat 00:3 ET

Beləliklə, təqvimlərinizi qeyd edin, xatırlatmalarınızı qurun və Las Veqasda həyəcanverici F1 həftəsonuna hazırlaşın. Fəaliyyətlə dolu yarışları və dünyanın ən yaxşı sürücüləri arasında şiddətli rəqabəti qaçırmayın. Bu, pərəstişkarlarını yerlərinin kənarında qoyacaq əfsanəvi bir hadisə olacaq!

Fotoşəkil: Motorsport Images

Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford

Tez-tez verilən suallar: Las-Veqasda keçirilən sonuncu Qran Pridə nə baş verdi?

Las-Veqasda keçirilən sonuncu Qran Pri 1982-ci ildə Sezars Palace Qran Prisi olub və mövsümün son mərhələsi olub. Həmin yarışda Mişel Alboreto Tyrrell-Ford-u idarə edərək qələbəni təmin etdi. İkinci və üçüncü yerləri McLaren-i təmsil edən Con Uotson və Ligier üçün sürən Eddie Cheever geridə qoyub.

Qeyd edək ki, Williams üçün yarışan Keke Rosberq yarışı beşinci yerdə başa vursa da, mövsüm boyu göstərdiyi performans ona çempionluq titulunu təmin edib. Poul mövqeyini qazanan Alain Prost, təəssüf ki, liderlik etdiyi Renault-da dördüncü yerə enib. Digər tərəfdən, 1978-ci ilin dünya çempionu Mario Andretti, Ferrari-nin arxa asmasının qırılması nəticəsində Formula 1-ə məyusedici son start verdi və yarışını vaxtından əvvəl başa vurdu.

1982-ci il Caesars Palace Qran Prisi çətin Las Veqas dövrəsində həm qələbələri, həm də məyusluqları nümayiş etdirən yaddaqalan hadisə idi.