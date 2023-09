Valve Steam-in ən köhnə istifadəçi hesablarının 20-ci ildönümünü xüsusi nişanlarla qeyd edir

Steam-in yaradıcısı Valve, platformanın ən köhnə istifadəçi hesablarından bəzilərinin 20-ci ildönümünü onlara xüsusi rəqəmsal nişanlar təqdim edərək qeyd edir. IGN-ə görə, bu nişanlar orijinal Steam rəng sxeminə malikdir və oyunçular arasında nostalji dalğalarına səbəb olub.

Qlobal miqyasda ən böyük rəqəmsal PC oyun mağazası olan Steam ilk dəfə 2003-cü ilin sentyabrında qapılarını oyunçuların üzünə açdı. O, tez bir zamanda populyarlıq qazandı, ilk çəkilişlərindən biri “Counter-Strike” oyunu oldu. Maraqlıdır ki, platformaya qoşulan ilk hesablardan bəziləri bu gün də aktivdir və istifadəçilər o ilk günlərin xatirələrini bölüşürlər.

Valve, xidmətlərini və təkliflərini genişləndirərək, illər ərzində Steam-i davamlı olaraq inkişaf etdirdi. Bu yaxınlarda şirkət hətta Steam Deck-in elanı ilə aparat inkişafı ilə məşğul oldu. Bu portativ oyun cihazı platformanın səyahətində maraqlı mərhələni qeyd edir.

Yanvar ayında Steam eyni vaxtda platformada oyun oynayan 10 milyon oyunçu ilə rekord qıraraq əhəmiyyətli bir mərhələyə çatdı. Bu, platformanın davamlı cazibəsini və Steam-i öz üstünlükləri üçün oyun yeri kimi seçən PC oyunçularının getdikcə böyüyən icmasını əks etdirir.

Hal-hazırda Steam-də ən populyar oyunlar arasında Valve-nin gündəlik bir milyona yaxın oyunçusu olan “Counter-Strike: Global Offensive”, həmçinin Tencent Holdings ADR tərəfindən “Dota 2”, “PUBG: Battlegrounds”, “Call of Duty: Activision Blizzard Inc tərəfindən Modern Warfare 2, Amazon.com Inc tərəfindən "Lost Ark", Electronic Arts Inc tərəfindən "FIFA 23" və Respawn tərəfindən "Apex Legends".

Ən qədim Steam hesablarına verilən xüsusi rəqəmsal nişanlar platformanın zəngin tarixini və onun oyun sənayesinə göstərdiyi qalıcı təsiri xatırladır.

Şəkil krediti: Shutterstock-da Casimiro PT.

Mənbə:

- IGN

- Çoxbucaqlı