Birgə Narkotik İstintaqda On Bir Şəxs Həbs edilib

Hüquq-mühafizə orqanları Gürcüstan İstintaq Bürosunun Qərbi Metropolitendə Narkotiklərlə Mübarizə Regional Ofisinin rəhbərlik etdiyi birgə narkotik araşdırmasında əməkdaşlıq etmiş, nəticədə on bir nəfər həbs edilmiş və ittiham irəli sürülmüşdür. Əməliyyatda Şimal-Qərbi Corciya Narkotiklərlə Mübarizə Qrupu, Haralson Şəhristanı Şerif Ofisi, Troup County Şerif Ofisi, DEA Birmingem Dairə Ofisi İş Qrupu 42 və 7-ci Məhkəmə Dairəsi Böyük Cinayətlər Bölməsi də daxil olmaqla bir çox qurum iştirak edib.

Həbslər arasında narkotik ticarətindən tutmuş sui-qəsd cinayətlərinə qədər müxtəlif ittihamlarla müxtəlif əyalətlərdən olan şəxslər var. 2023-cü ilin sentyabrında başlayan təhqiqat əvvəlcə bir şəxsi hədəf aldı, lakin sonradan Corciya və Alabama ştatlarının bir çox əyalətlərində fəaliyyət göstərən narkotik ticarəti təşkilatını üzə çıxardı.

Axtarış orderləri bir çox yerlərdə icra edilib və bu orderlərin icrası zamanı və daha geniş istintaq çərçivəsində həbslərə səbəb olub. Əməliyyat zamanı təxminən 4 kiloqram şübhəli metamfetamin, 2 kiloqram şübhəli marixuana, 6 odlu silah və 14,000 min dollara yaxın pul müsadirə edilib.

Şübhəlilər müxtəlif ilçe həbsxanalarına yerləşdirilib, istintaq hədəf ərazilərdə küçə səviyyəsində narkotik paylanmasını pozmaq və daha təhlükəsiz icmalar yaratmaq məqsədi daşıyır.

İstintaq başa çatdıqdan sonra işin materialları ittiham olunmaq üçün Tallapoosa Məhkəmə Dairəsinin Prokurorluğuna göndəriləcək. Bu araşdırma ilə bağlı məlumatı olan hər kəs Gürcüstanın İstintaq Bürosu Qərb Metropoliteninin Narkotiklərlə Mübarizə Regional İdarəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Anonim məsləhətlər müxtəlif kanallar vasitəsilə, o cümlədən 1(800) 597-TIPS (8477) nömrəsinə zəng etməklə, GBI-nin rəsmi saytında onlayn olaraq və ya See Something, Send Something mobil proqramından istifadə etməklə təqdim edilə bilər.