Avtomobillər həmişəkindən daha güclüdür: Tuned 911 Turbo S Stok Porsche 918 Spyder-dən üstündür

Avtomobil həvəskarları dünyasında güc padşahdır və bu gün avtomobillər həmişəkindən daha güclüdür. Bunun ən son nümunəsi 911 Turbo S, modeldən daha çox güc əldə etmək istəyən satışdan sonrakı tünerlərin diqqətini çəkən trasda güc mərkəzidir. Tənzimlənmiş 911 Turbo S-nin Porsche 918 Spyder-ə qarşı bir sıra drag yarışlarında iki avtomobil arasında performans fərqinin necə daraldığını vurğulayan bir video ortaya çıxdı.

Güc aqreqatına gəldikdə, 918 Spyder hibrid sistemdən istifadə edir. O, 4.6 litrlik atmosfer atmosferli V8 mühərrikini hər oxda bir olmaqla iki elektrik mühərriki ilə birləşdirir. Bu quraşdırma 887 at gücü və 944 funt-fut fırlanma anı ilə nəticələnir. Digər tərəfdən, 911 Turbo S-də elektrik köməkçisi yoxdur, lakin o, ES Motor-dan yumşaq bir melodiya alır. Onun iki turbomühərrikli 3.8 litrlik düz altı mühərriki anbarda 650 at gücü və 590 funt-fut fırlanma anı verir. Bununla belə, yeni intercoolerlər və titan egzoz dəsti kimi təkmilləşdirmələrlə köklənmiş 911 888 at gücü və 737 funt-fut fırlanma anı istehsal edir.

Performansa təsir edən başqa bir amil çəkidir. 911 Turbo S, 918 Spyder-dən daha yüngüldür, hibridin 3,615 funt-sterlinqi ilə müqayisədə 3,688 funt ağırlığındadır. Hər iki avtomobil tam ötürücü sistemlərə malikdir, lakin fərqli sürət qutularından istifadə edir. 918 yeddi pilləli sürət qutusu, 911 isə səkkiz pilləli PDK transmissiyası ilə təchiz edilib.

Bu iki Porsche modeli arasındakı drag yarışları maraqlı nəticələr ortaya qoyur. 918 Spyder sürprizlə 911-i tutaraq finiş xəttini birinci keçərək ilk yarışda liderlik edir. Bununla belə, növbəti üç yarışda 911 Turbo S, 9.7-in 918 saniyəsinə qarşı dörddəbir mil məsafəni 9.9 saniyəyə başa vuraraq qələbəni təmin edir. 911 həmçinin yuvarlanan yarışlarda hibrid hiperkarı üstələyir və hətta əyləc sınağında qalib gəlir.

Porsche 918 Spyder on il əvvəl nəfəs kəsən performansı və yüksək qiyməti ilə öyünən ən müasir avtomobil hesab olunurdu. Bununla belə, köklənmiş 911 Turbo S indi dəyərin bir hissəsinə 918-i üstələyə bilər. Bu, avtomobil texnologiyasındakı davamlı irəliləyişləri və satışdan sonrakı tüninqin təsirli imkanlarını nümayiş etdirir.

