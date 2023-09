Unity Unity Engine istifadə edərək Oyun Quraşdırmaları üçün Yeni Ödənişlər Elan Edib

By

Aparıcı oyun inkişaf platforması olan Unity bu yaxınlarda Unity Engine istifadə edərək quraşdırılmış hər oyun üçün yeni ödəniş tətbiq edəcəyini açıqladı. Unity Runtime Fee kimi tanınan bu ödəniş keçən il ərzində müəyyən gəlir həddini və ömür boyu quraşdırma sayını keçən oyunlara şamil olunacaq.

Xüsusi həddlər və ödənişlər tərtibatçının sahib olduğu Unity abunəliyinin növündən asılı olaraq dəyişir. Unity Personal və Unity Plus istifadəçiləri üçün gəlir həddini ildə 200,000 ABŞ dolları, ömür boyu quraşdırma sayı isə 200,000 təşkil edir. Digər tərəfdən, Unity Pro və Unity Enterprise hesabları ildə 1 milyon dollar gəlir və 1 milyon ömür boyu quraşdırma həddinə malikdir.

Bu hədləri aşmaq üçün ödənişlər də hər bir abunə növü üçün fərqlidir. Unity Personal tərtibatçılarından həddi aşan hər quraşdırma üçün 0.20 dollar, Unity Enterprise hesabları isə 0.01 milyondan yuxarı hər quraşdırma üçün yalnız 2 dollar ödəyəcək. İnkişaf etməkdə olan bazarlarda tərtibatçılar endirimli rüsumlar alırlar, Unity Personal hesabları hər quraşdırma üçün 0.02 dollar, Enterprise hesabları isə quraşdırma üçün 0.005 dollar ödəyir.

Qeyd edək ki, bu ödənişlər, gəlirə cavab verərsə və hesablama hədlərini quraşdırarsa, Unity üzərində qurulmuş mövcud oyunlara da şamil ediləcək. Qeyd etmək lazımdır ki, Unity Runtime Haqqı oyun olmayan proqramlara şamil edilmir.

Unity bu ödənişin həyata keçirilməsini əsaslandıraraq, hər dəfə bir oyun endiriləndə Unity Runtime proqramının da quraşdırıldığını vurğulayır. Şirkət hesab edir ki, quraşdırmaya əsaslanan ödəniş gəlir bölgüsü modelindən fərqli olaraq yaradıcılar üçün oyunçu cəlb edilməsindən əldə edilən maliyyə gəlirlərini qoruyur.

Bu dəyişikliklərə əlavə olaraq, Unity Unity Plus abunə səviyyəsinin təqaüdə çıxdığını elan etdi. Mövcud Plus abunəçilərinə Plus qiymətinə bir il ərzində Unity Pro-ya yüksəltmək imkanı veriləcək.

Çox yönlü və güclü oyun inkişaf etdirmə imkanları ilə tanınan Unity Engine, milyardlarla aylıq yükləmələrə malikdir. Bu yeni ödəniş strukturu Unity ekosisteminin bütövlüyünü qoruyarkən oyun yaradıcılarının davamlı böyüməsini və inkişafını dəstəkləmək məqsədi daşıyır.

