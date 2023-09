EA Rene Layihəsini Elan etdi: Növbəti Nəsil Sims Oyununu Yükləmək Pulsuz olacaq

By

EA, Project Rene kod adlı yeni nəsil Sims oyunu haqqında yeni təfərrüatları açıqladı. Behind The Sims təqdimatı zamanı bloq yazısında şirkət oyunun pulsuz yüklənə biləcəyini açıqladı. Bu hərəkət keçən il pulsuz oynaya bilən The Sims 4-ün uğurunu izləyir.

Project Rene üçün pulsuz yükləmə seçimi o deməkdir ki, oyunçular abunə, əsas oyun alışı və ya enerji mexanikasına ehtiyac olmadan oyuna qoşula, oynaya və kəşf edə biləcəklər. EA oyunçuların dostları dəvət etmələrini və ya qoşulmalarını və yeni funksiyalar, hekayələr və çətinliklərlə qarşılaşmalarını asanlaşdırmaq niyyətindədir.

Bununla belə, EA oyunun hələ də The Sims 4-ə bənzər alına bilən məzmun və paketlərə sahib olacağını açıqlayıb. Lakin qiymət strukturu və bu əşyaların necə satılacağı indiki oyundan fərqli ola bilər. EA hər kəs üçün pulsuz xüsusiyyət kimi əsas hava şəraitinin əlavə edilməsi nümunəsini verdi, gələcək paketlər isə qış idman növləri və ya yarışlar kimi xüsusi mövzulara diqqət yetirə bilər.

Project Rene-nin buraxılması The Sims 4 üçün dəstəyin sonu demək deyil. EA yaxın gələcəkdə The Sims 4 icması üçün yeniləmələr və yeni məzmun təqdim etməyi planlaşdırır.

Konkret işə salınma tarixi açıqlanmasa da, EA Project Rene üçün daha şəffaf inkişaf prosesi üzərində işləyir. Şirkət daha əvvəl oyunun həm solo, həm də çox oyunçu təcrübəsi təqdim edəcəyini, çox oyunçu komponenti haqqında daha çox məlumatın ilin sonunda açıqlanacağını açıqlamışdı.

Mənbə: [The Verge](mənbə)