Texnologiya ili Apple Tədbiri və Dreamforce Konfransı ilə başlayır

Sentyabrın ikinci həftəsi Apple-ın iPhone tədbiri və Salesforce-un Dreamforce konfransı kimi sənayenin tonunu təyin edən əsas hadisələrlə yeni texnologiya ilinin başlanğıcını qeyd edir. Bu tədbirlər həm də Meta Platformalar, Microsoft və Oracle üçün düzülən şoularla texnoloji konfrans mövsümünün başlanğıcını göstərir.

Çox gözlənilən hadisə, çip dizaynerini 50-54.5 milyard dollar dəyərində qiymətləndirəcəyi gözlənilən Arm Holdings-in ilkin kütləvi təklifidir. Bu IPO, çatdırılma başlanğıcı Instacart-ın planlaşdırılan kütləvi təklifi ilə birlikdə hərəkətsiz texnologiya IPO bazarını canlandıra bilər. Hüquqi mübarizələr, makroiqtisadi şərtlər, Çinlə ticarət müharibəsi və tənzimləyici problemlər narahatlıqları artırdığı üçün bu il risklər yüksəkdir.

Həftənin tədbirləri texnologiya sənayesindəki həm imkanları, həm də problemləri vurğulayır. Arm-ın IPO-su texnologiyanın və süni intellektin gücünü nümayiş etdirir, Google-DoJ işi isə bir neçə şirkətin istifadə etdiyi güclə bağlı narahatlıqları artırır. Ədliyyə Departamenti iddia edir ki, Google axtarış motorları bazarını inhisara almaq üçün telefon istehsalçıları və internet brauzerləri ilə qeyri-qanuni razılaşmalardan istifadə edib.

Bu vaxt, Senat paneli məsul AI istifadəsini müzakirə etmək üçün toplanır və AI-ni tənzimləmək üçün ikitərəfli qanunvericilik hazırlanır. Hətta Apple və Salesforce kimi texnoloji nəhənglər belə çətinliklərdən immun deyil, Apple gəlir və satış problemləri ilə üzləşir, Salesforce isə narkotik istifadəsi və San-Fransiskoda evsizliklə bağlı narahatlıqlar səbəbindən Dreamforce-u köçürməyi düşünür.

Texnoloji mənzərə ilə bağlı əsas narahatlıq süni intellektdir. Müzakirələrin qapalı xarakteri və sənayedəki dominant oyunçular tərəfindən tənzimləyicilərin tutulma potensialı qaydaların ədalətliliyi ilə bağlı suallar yaradır. Lakin Ədliyyə Nazirliyinin bu işə qarışması məsələyə ciddilik əlavə edir.

Ümumilikdə, bu sıx dolu texnoloji həftə imkanlar, problemlər və tənzimləyici narahatlıqların qarışığı ilə gələn il texnologiya sənayesi üçün mərhələ qoyur.

