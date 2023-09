Evie Networks, daha çox elektrik enerjisi doldurma stansiyaları quraşdırmaq üçün Dan Murphy's ilə əməkdaşlığı genişləndirir

İctimai EV şarj cihazlarında ixtisaslaşan Evie Networks şirkəti, mağaza yerlərində əlavə şarj stansiyaları quraşdırmaq üçün Dan Murphy's ilə genişləndirilmiş tərəfdaşlıq elan etdi. Artıq Dan Merfinin Avstraliyadakı mağazalarında beş enerji doldurma stansiyası quraşdırılıb, altıncı stansiya isə Viktoriya ştatının Broadmeadows şəhərində planlaşdırılıb.

Bu tərəfdaşlıq elektrikli nəqliyyat vasitələrinin enerji doldurma infrastrukturuna əlçatanlığın yaxşılaşdırılması istiqamətində müsbət addımdır. Dan Murphy-nin mağazalarında enerji doldurma məntəqələri şəbəkəsini genişləndirməklə, daha çox EV sahibləri alış-veriş edərkən və ya tapşırıqları yerinə yetirərkən enerji doldurma vasitələrinə rahat çıxış əldə edəcəklər. O, həmçinin dayanıqlı nəqliyyat seçimlərinə artan tələbatla uyğunlaşır.

İddiaya görə, Twitter əsas reklamçı olan New York Times-a kölgə salır

Təəccüblü bir hərəkətlə, indi X kimi tanınan Twitter, istifadəçilərin qəzetin məzmunu ilə əlaqəli tvitləri görməsinin qarşısını alaraq The New York Times-a kölgə saldı. Bu hərəkət xüsusilə ironikdir, çünki The New York Times X-in əsas reklamçılarından biridir və idman saytı The Athletic üçün tanıtım kampaniyaları aparır.

“The New York Times”ın internet saytına bağlanan tvitlərdə iştirak iyulun sonunda əhəmiyyətli dərəcədə azaldı və avqust ayı ərzində azalmağa davam etdi. Bu azalma BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal və Washington Post kimi digər əsas xəbər xidmətlərinin tvitləri ilə əlaqəni müqayisə etməklə müşahidə edilib. Eyni dövr ərzində bu rəqabətli xəbər saytlarının yazıları ilə əlaqə ya yüksəldi, ya da ardıcıl olaraq qaldı.

Meta (keçmiş Facebook) OpenAI ilə rəqabət aparmaq üçün qabaqcıl AI modelini inkişaf etdirdiyi bildirilir

İddiaya görə Meta, OpenAI-nin populyar dil modeli olan GPT-4-ün effektivliyinə uyğunlaşmaq məqsədi daşıyan qabaqcıl AI modelini qurur. Bu süni intellekt aləti bizneslərə yönəlmiş mətn və təhlillər yaradacaq. Bu səyin arxasında duran məqsəd bazara daxil olan yeni AI modellərinin axını ilə rəqabət aparmaqdır. Buna nail olmaq üçün Meta-nın qabaqcıl Nvidia çiplərini əldə etməyə çalışdığı bildirilir.

Meta tərəfindən hazırlanmış süni intellekt modelinin bizneslərə müxtəlif yollarla, o cümlədən mürəkkəb mətn yaratmaq, mürəkkəb təhlillər aparmaq və əlavə məhsul istehsal etməkdə kömək edəcəyi gözlənilir. Bu xidmətləri təklif etməklə Meta süni intellekt bazarında rəqabət üstünlüyü yaratmaq niyyətindədir.

İnternet Arxivi Elektron Kitab Kitabxanasının İddia İtkisinə Apellyasiya Verir

İnternet Arxivi e-kitab kitabxanası ilə bağlı müəllif hüquqları işində son itkiyə etiraz etmək niyyətində olduğunu açıqladı. Münaqişədən sonra Arxiv bəzi kitablarına girişi artıq məhdudlaşdırıb. İlkin qərar Arxivin kitabların skan edilməsinin ABŞ-ın ədalətli istifadə qanununa uyğun olmadığını müəyyən etdi. Nəticə etibarilə, vebsayt müəllif hüquqları ilə qorunan kommersiya məqsədli kitablara ictimai girişi məhdudlaşdırmalı oldu.

İnternet Arxivinin apellyasiya qərarı onların bilik və ədəbiyyata çıxışı qorumaq öhdəliyini vurğulayır, eyni zamanda müəllif hüquqları sahibləri tərəfindən qaldırılan narahatlıqları aradan qaldırır. Bu iş rəqəmsal kitabxanalar və rəqəmsal dövrdə ədalətli istifadə ilə bağlı davam edən problemləri və mübahisələri vurğulayır.

Potensial yaşayış üçün ekzoplanet, K2-18b, James Webb Kosmik Teleskopu tərəfindən müəyyən edilmişdir

James Webb Kosmos Teleskopu K2-18b adlı ekzoplaneti müəyyən edib ki, bu planetin yaşaması və yerdən kənar həyatın axtarışı potensialı var. 2015-ci ildə kəşf edilən K2-18b-nin səthində maye su okeanı olduğu və tərkibində metan, karbon qazı və dimetil sulfid ola biləcəyi güman edilir. Bu ekzoplanet Yerdən əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür, ölçüsündən 8.6 dəfə böyükdür və qalaktikamızda elmi araşdırmalar üçün unikal imkan təqdim edir.

Biz öz planetimizə bənzəyən xüsusiyyətlərə malik ekzoplanetləri kəşf etməyə davam etdikcə, Yerdən kənarda həyat axtarışı getdikcə daha cəlbedici olur. K2-18b günəş sistemimizdən kənarda yaşayış üçün əlverişli dünyaların mümkünlüyünə heyrətamiz bir baxış təqdim edir.

