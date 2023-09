Nintendo Switch 2-nin Təkmilləşdirilmiş Performans və Azaldılmış Yükləmə Müddəti ilə bağlı şayiələr var

Çoxdan gözlənilən Nintendo Switch 2 ilə bağlı şayiələr onun performansı və xüsusiyyətləri ilə bağlı yeni təfərrüatlar üzə çıxmağa davam edir. Etibarlı mənbələr konsolun avqust ayında Gamescom-da gizli nümayişinin olduğunu iddia etdi və indi üçüncü mənbə bu iddiaları təsdiqlədi və əlavə məlumat əlavə etdi.

Eurogamer və VGC-dən verilən məlumatlara görə, Switch 2-nin “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” oyununu daha yüksək kadr sürəti və qətnamə ilə işləyəcəyi şayiələr var ki, bu da məşhur oyunun pərəstişkarları üçün ümidverici səslənir. Əvvəllər etibarlı Nintendo insayderi olan Nate The Hate də bu iddiaları dəstəklədi və konsol haqqında eşitdiyi daha çox təfərrüatı açıqladı.

Nate The Hate tərəfindən qeyd olunan diqqətəlayiq təkmilləşdirmə yükləmə müddətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasıdır. O bildirir ki, yeni avadanlıq oyunlar üçün, xüsusən də əsas menyudan yüklənərkən, demək olar ki, ani yükləmə müddətlərinə imkan verir. Bu, təxminən 30 saniyə yükləmə müddətinə malik olan orijinal Switch ilə müqayisədə böyük inkişafdır.

Performans baxımından Nate The Hate iddia edir ki, "Vəhşi nəfəs" Switch 60-də 4K qətnamə ilə saniyədə 2 kadr sürətlə işləyirdi. O, həmçinin qeyd etdi ki, konsol PlayStation-da olduğu kimi qabaqcıl şüa izləmə imkanlarına malikdir. 5 və Xbox Series X/S əldə edə bilərsiniz. Bununla belə, o, Switch 2-nin xam gücünün Xbox Series S-dən aşağı olacağı gözlənilir.

Bunu kompensasiya etmək üçün Switch 2 daha az gücə malik cihazlarda 4K təsvir ölçüsünü simulyasiya edə bilən DLSS (dərin öyrənmə super nümunəsi) adlı yeni texnologiyadan istifadə edə bilər. Bu, performans səmərəliliyini qoruyarkən yerli 4K ilə müqayisə edilə bilən vizual təcrübə təmin edə bilər.

Switch 2-nin geriyə uyğunluğu və rəsmi aşkarlanma/başlanılma tarixləri ilə bağlı hələ də qeyri-müəyyənlik olsa da, Nate The Hate növbəti Nintendo Direct-in təxminən üç gün sonra, ola bilsin ki, sentyabrın 14-də yayımlanacağını təklif edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Nintendo Directs adətən bu tarixdə baş verir. cümə axşamı.

Nəticə olaraq, Nintendo Switch 2-nin şayiələnən xüsusiyyətləri təkmilləşdirilmiş performans, azaldılmış yükləmə müddətləri və DLSS texnologiyasının potensial istifadəsini göstərir. Tərəfdarlar Nintendo-dan bu çox gözlənilən konsolla bağlı əlavə yeniləmələri səbirsizliklə gözləyirlər.

Mənbə:

- Eurogamer

- VGC