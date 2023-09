Nintendo Switch 2 Şayiələri: Vəhşi Demo Nəfəsi Təkmilləşdirilmiş Qrafika və Yükləmə Zamanlarını nümayiş etdirdi

Nintendo-nun şərti olaraq "Switch 2" adlanan növbəti konsolu ilə bağlı şayiələr son vaxtlar yayılıb. Eurogamer və VGC-nin hesabatlarına görə, seçilmiş tərtibatçılar Gamescom 2023 zamanı konsolu nümayiş etdirmək imkanı əldə ediblər. Demoda The Legend of Zelda: Breath of the Wild-in təkmilləşdirilmiş versiyası təqdim edilib, baxmayaraq ki, o zaman təkmilləşdirmələrin xüsusiyyətləri təqdim olunmayıb.

Bu yaxınlarda Nate the Hate podkastından yeni söz-söhbət təfərrüatları ortaya çıxdı. Ev sahibi iddia etdi ki, Gamescom texnoloji nümayişi 4K 60 kadr sürətində çalışan Vəhşi Nəfəs nümayiş etdirdi, nəzərəçarpacaq təkmilləşdirmə yükləmə müddətlərinin aradan qaldırılması oldu. Aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu söz-söhbətlər Switch başlatma başlığının növbəti avadanlıqla birlikdə yenidən buraxılacağını nəzərdə tutmur. Daha doğrusu, varisin texniki nailiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün istifadə edilmişdir.

Həmçinin iddialar var ki, texnoloji nümayişdə Nvidia-nın real vaxt rejimində süni intellekt səviyyəsinin yüksəldilməsi texnologiyası olan DLSS 3.5-dən istifadə edilib. Bununla belə, demoda çərçivənin yaradılması kimi 3.5 versiyasının tam funksiya dəstindən istifadə edib-etmədiyi qeyri-müəyyəndir. DLSS-in daxil edilməsi bir neçə ildir ki, Switch varisi üçün fərziyyə mövzusudur və 3.5 versiyasının qeyd edilməsi əlbəttə ki, maraqlıdır.

Podkast söhbəti zamanı aparıcı qeyd etdi ki, 2024-cü ilin martı mümkün bir tarixdir, baxmayaraq ki, bunun aşkara və ya buraxılış tarixinə aid olduğu bəlli deyildi. Əvvəlki şayiələr bu ilin əvvəlində Switch 2024-nin 2-cü ilin sonunda buraxılmasını təklif edirdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şayiələr hazırda Nintendo tərəfindən rəsmi olaraq təsdiqlənməyib. Məlumat mənbələrə və şayiələrə əsaslanır. Əlavə olaraq, əgər bu spesifikasiyalar dəqiqdirsə, nəzərə almaq lazımdır ki, Gamescom-da nümayiş olunan texnoloji demo mütləq son konsolun xüsusiyyətlərini əks etdirməyə bilər.

Bu söz-söhbətlər yayılmağa davam etdikcə, “Switch 2”də “Vəhşi Nəfəs”in təkmilləşdirilmiş versiyasının imkanları üzərində düşünmək həyəcanvericidir. Bununla belə, Nintendo tərəfindən rəsmi açıqlamalar verilməyənə qədər bu söz-söhbətlər bir az duz dənəsi ilə qəbul edilməlidir.

