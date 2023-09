Pokemon Scarlet və Violet-də The Teal Mask DLC üçün buraxılış vaxtları

Bütün dünyada təlimçilər səbirsizliklə ilk Pokemon Scarlet və Violet DLC olan The Teal Mask-ın buraxılışını gözləyirlər. Çərşənbə günü, sentyabrın 13-də işə salınacaq, oyunçular bölgələrində xüsusi buraxılış vaxtları ilə maraqlanırlar.

Təsdiqlənmiş məlumata görə, The Teal Mask DLC aşağıdakı vaxtlarda buraxılacaq:

- Sakit okean vaxtı ilə 6:12 (XNUMX sentyabr)

– Mərkəzi vaxtla 8:12 (XNUMX sentyabr)

- Şərq vaxtı ilə saat 9:12 (XNUMX sentyabr)

- Böyük Britaniya vaxtı ilə 2:13 (XNUMX sentyabr)

– Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 3:13 (XNUMX sentyabr)

- Hindistan vaxtı ilə 5:30 (13 sentyabr)

– Yaponiya vaxtı ilə səhər saat 9 (13 sentyabr)

Bu vaxtlar dəyişdirilə bilər, lakin oyunun təqdim olunan vaxta yaxın başlaması gözlənilir. Oyunçular buraxılış vaxtının dəyişməsi ilə bağlı hər hansı elandan xəbərdar olmalıdırlar.

Teal Mask, Pokemon Scarlet və Violet üçün The Hidden Treasure of Area Zero DLC-nin bir hissəsidir. DLC oyunçuları bayram tədbirləri və küçə satıcıları ilə dolu canlı bir kənd olan Kitakamiyə məktəb səfərinə aparır. Pokemon Şirkəti artıq yeni cib canavarlarını, Əfsanələri və The Teal Mask-da təqdim olunacaq personajları satıb.

Sızmalar həmçinin yeni qabiliyyətlər, Pokedex girişləri və Bloodmoon Ursaluna kimi cib canavarları haqqında əlavə məlumat ortaya qoydu. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC-nin The Indigo Disk adlı ikinci hissəsinin 4-cü ildə Q2023/Qış buraxılışı planlaşdırılır.

The Teal Mask DLC ilə tanış olmaq istəyən oyunçular ya Pokemon Scarlet, ya da Pokemon Violet-ə sahib olmalıdırlar. Hər iki oyunun sahibi olanlar The Teal Mask-ın ayrıca nüsxələrini almalıdırlar.

Oyunçuların immersiyasına və təcrübəsinə təsir edən ilkin texniki problemlərə baxmayaraq, Pokemon Scarlet və Violet ilk üç gündə satılan 10 milyon nüsxə ilə bütün zamanların ən böyük Nintendo buraxılışı oldular.

