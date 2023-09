Nintendo Switch varisinin Gamescom 2023-də bağlı qapılar arxasında nümayiş olunduğu bildirilir

Eurogamer-in hesabatına görə, Nintendo Switch konsolunun varisi Gamescom 2023-də bağlı qapılar arxasında nümayiş etdirildi. Eurogamer-in bunu özləri sınamaq imkanı olmasa da, bir neçə partnyor tərtibatçıya təqdim edildiyi güman edilir. hansısa formada konsolun görünüşü.

Nümayişin diqqət çəkən məqamlarından biri də şayiələr yayılan Switch 2-nin performans imkanlarını nümayiş etdirmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”in “şorbalanmış” versiyası idi. bu zaman açıqlanıb.

Təkmil performans nümayiş etdirmək üçün mövcud oyunun təkmilləşdirilmiş versiyasından istifadə etməyə bu yanaşma Sony Interactive Entertainment-in PlayStation 5-də Marvel's Spider-Man oyununda daha sürətli yükləmə vaxtlarını nümayiş etdirdiyi PlayStation 4-in təqdimatına qədər aparan strategiyasını xatırladır.

Nintendo Switch varisi ilə bağlı söz-söhbətlərə baxmayaraq, şirkət hələ də onun mövcudluğunu və ya təkmilləşdirilmiş performans, 4K qətnamə və ya geriyə uyğunluq kimi təqdim edə biləcəyi potensial xüsusiyyətləri rəsmi olaraq təsdiqləməyib. Sənaye hesabatları Nintendo-nun 2024-cü ildə daha böyük, ictimaiyyətə açıqlanmasına hazırlaşdığını göstərir, lakin hələlik bu, spekulyativ olaraq qalır.

Nintendo Switch ilə bağlı müzakirələr tez-tez konsolun tipik həyat dövrünün sonuna çatan ətrafında getsə də, Nintendo Switch ilə əhəmiyyətli uğur qazanmağa davam edir. Nintendo of America prezidenti Duq Bouzerin sözlərinə görə, bu uğur konsolun unikal hibrid dizaynından və populyar oyunların güclü dəstəsindən qaynaqlanır.

Nintendo Switch-in davamlı uğurunu və Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG və adsız Princess Peach oyunu kimi inkişafda olan oyunları nəzərə alsaq, oyunçuları orijinal Switch ilə məşğul saxlamaq üçün hələ çox şey var. .

Ancaq bu başlıqlar buraxıldıqca konsolun gələcəyi qeyri-müəyyən olur. Gamescom 2023-də bağlı qapılar arxasında keçirildiyi iddia edilən görüş Nintendo-nun yaxın gələcəkdə dəyişiklik etməyi planlaşdırdığını desə də, növbəti Nintendo konsolunun nələri ehtiva edəcəyi və onun 2024-cü ildə təqdim edilib-edilməyəcəyi ilə bağlı suallar qalmaqdadır. Zaman keçdikcə, Nintendonun gələcək planları haqqında daha aydın təsəvvür yaradan daha çox məlumatın ortaya çıxacağı gözlənilir.

Təriflər:

1. Eurogamer – oyun sənayesinin hərtərəfli işıqlandırılması və təhlili ilə tanınan məşhur video oyun jurnalistikası veb-saytı.

2. Gamescom – Almaniyada keçirilən illik video oyun ticarət yarmarkası, təqdimatları və qarşıdan gələn oyunlar və konsolların nümayişi ilə məşhurdur.

3. PlayStation 5 – Sony Interactive Entertainment tərəfindən buraxılmış ən son oyun konsolu, sələfi PlayStation 4 ilə müqayisədə təkmilləşdirilmiş qrafika, daha sürətli performans və yeni funksiyalar təklif edir.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – açıq dünya kəşfiyyatı və innovativ oyun mexanikası ilə tanınan Nintendo tərəfindən hazırlanmış və nəşr edilmiş fəaliyyət-macəra oyunu.

5. Marvel's Spider-Man – Insomniac Games tərəfindən hazırlanmış və Sony Interactive Entertainment tərəfindən nəşr edilmiş məşhur superqəhrəman oyunu, təkmilləşdirilmiş yükləmə müddətləri ilə PlayStation 5-in imkanlarını nümayiş etdirir.

6. 4K ayırdetmə – aşağı qətnamələrlə müqayisədə daha yüksək səviyyəli təfərrüat və aydınlıq təmin edən təqribən 3840×2160 piksel təsvir ölçüsü.

7. Geriyə uyğunluq – oyun konsolunun əvvəlki nəsillərin və ya platformaların oyunlarını oynamaq imkanı.

8. Doug Bowser – Nintendo of America-nın prezidenti, şirkətin Şimali Amerika bazarındakı əməliyyatlarına nəzarət etməkdən məsuldur.

Mənbə:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)